مراسم اولویت‌بندی متقاضیان هفدهمین مرحله فروش محصولات ایران‌خودرو، ساعت ۱۴ امروز ششم آبان‌ماه با حضور نهاد‌های نظارتی برگزار شد؛ طرحی که در آن ۹۲۵ هزار و ۴۳۷ متقاضی، برای ۴۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو در قالب پیش‌فروش رقابت کردند.

رقابت ۹۲۵ هزار و ۴۳۷ متقاضی، برای ۴۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو

رقابت ۹۲۵ هزار و ۴۳۷ متقاضی، برای ۴۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ در این مرحله، هشت محصول شامل تارا دستی V ۱، سورن پلاس دوگانه‌سوز، سورن پلاس با موتور TU ۵ P، پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه‌ای با موتور TU ۵ P، پژو ۲۰۷ دستی سقف فلزی با موتور TU ۵ P، دنا پلاس دستی رینگ آلومینیومی با موتور EF ۷ P، دنا پلاس دستی رینگ فولادی با موتور EF ۷ P و رانا پلاس با موتور TU ۵ P عرضه شد.

در این مرحله از فروش ایران خودرو، ۸۲۴ هزار و ۱۵۴ متقاضی در طرح عادی (ظرفیت ۱۴ هزار و ۲۵۰ دستگاه) ۹۱ هزار و ۷۷ متقاضی (ظرفیت ۲۳ هزار و ۷۵۰ دستگاه) در طرح جوانی جمیعت و ۱۰ هزار و ۲۰۶ متقاضی (ظرفیت ۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه) در طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده ثبت نام کردند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، موعد تحویل خودرو‌های این مرحله از اردیبهشت تا شهریور ۱۴۰۶ خواهد بود.

پس از تأیید نتایج از سوی مراجع ذی‌صلاح و طی مراحل اداری، نتیجه از طریق سامانه فروش اینترنتی ایران‌خودرو به نشانی esale.ikco.ir در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.