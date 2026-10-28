برنامه خدمات بهداشتی، درمانی و معیشتی با مشارکت بسیج سازندگی، نهاد‌های حمایتی و کاروان سلامت هلال‌احمر در روستا‌های چگاء و چنان شهرستان چوار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در این برنامه، تیم پزشکی جمعیت هلال‌احمر با حضور در منطقه، خدمات درمانی و بهداشتی مورد نیاز اهالی دو روستا را ارائه کرد و در مجموع ۲۰۰ خدمت پزشکی به ساکنان این روستا‌ها اختصاص یافت.

در بخش حمایت‌های معیشتی نیز، ۱۱ بسته کمک معیشتی به ارزش مجموع ۳۵۰ میلیون ریال با مشارکت نهاد‌های حمایتی و بسیج سازندگی شهرستان چوار میان خانواده‌های نیازمند و کم‌برخوردار این دو روستا توزیع شد.

این اقدام با هدف ارتقای دسترسی ساکنان مناطق روستایی به خدمات سلامت، حمایت از خانواده‌های نیازمند و تقویت روحیه همدلی و خدمت‌رسانی در مناطق کمتر برخوردار اجرا شد.

مشارکت هم‌زمان بسیج سازندگی، نهاد‌های حمایتی و کاروان سلامت هلال‌احمر، زمینه ارائه خدمات درمانی و حمایت‌های معیشتی را برای اهالی روستا‌های چگاء و چنان فراهم کرد.