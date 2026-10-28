مدیرکل دفتر روابط عمومی فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، درفضای مجازی نوشت: ۲۸۸۱ طرح ملی و استانی با مشارکت مالیاتی اصناف در دو سال گذشته ساخته یا تکمیل شده‌اند؛ طرحی که امسال نیز با معرفی ۲۰۸۳ طرح به ارزش حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان ادامه دارد و امکان انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات را در اختیار مؤدیان قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ داود خدابنده در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: در ۲ سال گذشته اصناف با انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات خود به تکمیل ۲۸۸۱ طرح ملی و استانی با اعتبار ۳۰ همت کمک کردند. امسال هم ۲۰۸۳ طرح از جمله ۹۰۹ مدرسه با اعتباری حدود ۲۸ همت منتظر انتخاب شماست.

وی افزود: در دو سال گذشته در بخش آموزش، ۷۹۳ طرح برای ساخت مدارس و افزایش سرانه فضا‌های آموزشی تکمیل شده است. همچنین ۴۹۸ پروژه در زمینه احداث جاده و پل و ارتقای زیرساخت‌های شهری و روستایی، ۳۹۱ طرح در حوزه آبرسانی و حفاظت از محیط زیست و ۲۲۱ طرح در بخش سلامت از خانه‌های بهداشت تا بیمارستان‌ها، ساخته یا تکمیل شده‌اند.

مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی همچنین بیان کرد: در فهرست امسال نیز ۹۰۹ طرح برای ساخت مدارس و افزایش سرانه فضا‌های آموزشی اختصاص دارد. علاوه بر آن، ۱۹۴ طرح در بخش احداث جاده و پل و ارتقای زیرساخت‌های شهری و روستایی، ۳۴۶ طرح در حوزه آبرسانی به شهر‌ها و روستا‌ها و حفاظت از محیط زیست و ۲۰۵ طرح نیز در بخش سلامت از خانه‌های بهداشت تا بیمارستان‌ها، برای انتخاب مؤدیان معرفی شده‌اند.

بر این اساس، حوزه آموزشی با ۹۰۹ طرح بیشترین تعداد را در میان چهار حوزه یادشده دارد. موضوعی که به گفته خدابنده، جایگاه زیرساخت‌های آموزشی را در فهرست امسال برجسته کرده است.