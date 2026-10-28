به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، استاندار گیلان امروز چهارشنبه در نشست اختتامیه فعالیت دبیرخانه پنجمین دوره رخداد رسانه‌ای «سردار تا سردار» که با حضور اعضای شورای شهر و مسئولان و فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان‌های گیلان و کرمان در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد، با اشاره به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای در بازشناسی شخصیت‌های اثرگذار تاریخ ایران اظهار کرد: عمران و آبادانی برای جوامع ضروری است، اما آنچه یک ملت را در تاریخ ماندگار می‌کند، باورها، فرهنگ و ریشه‌های هویتی آن ملت است.

وی با اشاره به جایگاه نهضت میرزا کوچک‌خان جنگلی در تاریخ سیاسی ایران افزود: برای درک اهمیت این نهضت، کافی است به تعبیری توجه کنیم که از آن به‌عنوان «مینیاتور اسلامی ایران» یاد می‌شود؛ نهضتی که بازخوانی ابعاد مختلف آن می‌تواند بخش مهمی از ظرفیت‌های تاریخی، اعتقادی و سیاسی جامعه ایران را آشکار کند.

استاندار گیلان با بیان اینکه ابعاد و عظمت نهضت جنگل هنوز آن‌گونه که باید برای جامعه شناخته نشده است، تصریح کرد: میرزا کوچک‌خان تنها برای دفاع از سرزمین گیلان مبارزه نکرد، بلکه دفاع از ایران و مقابله با مداخلات بیگانگان و استبداد داخلی نیز از ابعاد مهم مبارزه او بود.

حق‌شناس با اشاره به برخی وجوه مشترک نهضت میرزا کوچک‌خان و مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی بیان کرد: مکتب حاج قاسم را می‌توان راه و مدرسه‌ای فکری دانست که اندیشه‌ها و باور‌های مختلف را حول محور خود گرد آورده است؛ مکتبی که شناخت و تبیین آن می‌تواند در فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به مبارزه شهید سلیمانی با گروه تروریستی داعش خاطرنشان کرد: حاج قاسم با جریان‌هایی مقابله کرد که امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کردند؛ همان‌گونه که میرزا کوچک‌خان نیز در مقطعی حساس از تاریخ ایران، در برابر مداخلات خارجی و استبداد داخلی ایستاد و برای دفاع از استقلال و هویت کشور مبارزه کرد.

استاندار گیلان با تأکید بر اینکه شناخت شخصیت‌های بزرگ تاریخی مستلزم توجه هم‌زمان به اندیشه، گفتار و کردار آنان است، افزود: بررسی زندگی و مبارزات این شخصیت‌ها نشان می‌دهد که چگونه باور‌های عمیق اعتقادی و فکری می‌توانند مبنای تصمیم‌ها و اقدامات اثرگذار در مقاطع حساس تاریخی قرار گیرند.

حق‌شناس با اشاره به نقش رسانه در ماندگاری نهضت جنگل گفت: یکی از ویژگی‌های قابل‌توجه میرزا کوچک‌خان این بود که حتی در دل جنگل نیز رسانه داشت و روزنامه منتشر می‌کرد؛ به‌گونه‌ای که امروز بخش مهمی از اطلاعات تاریخی مربوط به این نهضت از اسناد و روزنامه‌های مکتوب آن دوران به دست ما رسیده است.

وی سلامت مالی را از دیگر ویژگی‌های قابل‌توجه نهضت جنگل دانست و اظهار کرد: در آن دوران، شماری از فعالان اقتصادی گیلان، از جمله افرادی که در حوزه صادرات ابریشم به فرانسه فعالیت داشتند، منابع مالی در اختیار نهضت قرار می‌دادند؛ موضوعی که نقش مردم و فعالان اقتصادی را در پشتیبانی از حرکت‌های تاریخی نشان می‌دهد.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به توجه میرزا کوچک‌خان به فرهنگ و سوادآموزی بیان کرد: بر اساس روایت‌های تاریخی، در ماسوله نیز منزل یکی از بستگان میرزا به محلی برای سوادآموزی تبدیل شده بود؛ موضوعی که در کنار مبارزه مسلحانه، اهمیت آموزش و آگاهی را در آن دوران نشان می‌دهد.

حق‌شناس با بیان اینکه تاریخ نهضت جنگل درس‌های مهمی برای امروز دارد، تصریح کرد: این نهضت با وجود برخورداری از ظرفیت‌های اعتقادی، مردمی و مبارزاتی، از اختلافات داخلی و فشار‌های بیرونی آسیب دید. این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که حفظ انسجام داخلی، در کنار شناخت تهدید‌های خارجی، برای صیانت از استقلال و امنیت کشور اهمیت اساسی دارد.

وی با اشاره به تعبیر شهید حاج قاسم سلیمانی مبنی بر اینکه «ایران حرم است»، گفت: شاید درک عمیق این جمله در شرایط عادی دشوار به نظر برسد، اما هنگامی که کشور با تجاوز و تهدید‌های آشکار مواجه می‌شود، اهمیت آن روشن‌تر می‌شود. این تعبیر بر ضرورت پاسداری از تمامیت ارضی، استقلال و امنیت ملی تأکید دارد.

استاندار گیلان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در تقویت هویت ملی و فرهنگی تصریح کرد: چرا باید الگو‌های ذهنی فرزندان ما صرفاً به چهره‌های سینمایی و هنرپیشه‌های هالیوودی محدود شود، در حالی که ایران از شخصیت‌هایی برخوردار است که با ایمان، شجاعت، فداکاری و ایستادگی خود، تاریخ این سرزمین را ساخته‌اند؟ رسانه‌ها می‌توانند با تولید محتوای جذاب و اثرگذار، این الگو‌های اصیل را به نسل جدید معرفی کنند.

حق‌شناس با بیان اینکه فعالیت فرهنگی و رسانه‌ای نیازمند نگاه بلندمدت است، خاطرنشان کرد: کار فرهنگی، برخلاف برخی فعالیت‌های اقتصادی، معمولاً زودبازده نیست و نتایج آن ممکن است در کوتاه‌مدت به‌صورت ملموس مشاهده نشود؛ اما استمرار، برنامه‌ریزی و برخورداری از راهبرد مشخص، در نهایت به ثمر می‌نشیند.

وی در پایان بر ضرورت تقویت وحدت و انسجام ملی، افزایش آگاهی عمومی و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها برای انتقال میراث تاریخی و فرهنگی ایران به نسل جوان تأکید کرد.