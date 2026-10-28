بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد از امروز چهارشنبه، استان مرکزی تحت تأثیر امواج ناپایدار جوی قرار گرفته و احتمال وقوع رگبار و وزش باد شدید وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ طبق آخرین داده‌های هواشناسی، از اواخر وقت امروز چهارشنبه با افزایش پوشش ابر و وزش باد، احتمال وقوع رگبار باران و رعدوبرق در برخی از نقاط استان وجود دارد. این سامانه ناپایدار طی روز پنجشنبه نیز در برخی مناطق استان فعال خواهد بود که احتمال وقوع بارش و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید موقتی را به همراه دارد.

همچنین پیش‌بینی می‌شود در روز جمعه نیز در برخی از نقاط استان، بارش‌های پراکنده دور از انتظار رخ دهد. از نظر دمایی نیز طی ۲۴ ساعت آینده، شاهد افزایش دمای نسبی در سطح استان خواهیم بود.

بر اساس خروجی فعلی مدل‌های هواشناسی، احتمال تقویت مجدد ناپایداری‌های جوی و وقوع بارش در اوایل هفته آینده نیز وجود دارد. با توجه به وضعیت جوی، به شهروندان توصیه می‌شود در صورت توجه به هشدار‌های سازمان هواشناسی، اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهند.