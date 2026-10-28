فراخوان نهمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران با اعلام بخش های مختلف و ضوابط شرکت در این رویداد منتشر شد. این جایزه هم‌زمان با هفته پژوهش در آذرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و بستری برای ارائه و ارزیابی پژوهش‌های علمی، تحلیلی و انتقادی در حوزه سینمای ایران فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، نهمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران در ۹ بخش شامل رساله‌های دکتری، طرح‌های پژوهشی خاتمه‌یافته، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، مقالات علمی، یادداشت‌ها و گزارش‌های تحلیلی رسانه‌ای، دانشگاه برتر در حوزه پژوهش‌های سینمایی، مجله برتر در این حوزه، ناشر برتر در حوزه پژوهش‌های سینمایی و جایزه ویژه برگزار خواهد شد.

چهار محور برای جایزه ویژه

در بخش جایزه ویژه، چهار موضوع برای ارائه آثار پژوهشی در نظر گرفته شده است: «هوش مصنوعی برای سینمای ایران فرصت است یا تهدید؟»، «کدام ترکیب از عوامل می‌تواند به افزایش پایدار مخاطبان سینمای ایران کمک کند؟»، «پلتفرم‌ها چه تأثیری بر اقتصاد سینمای ایران داشته‌اند؟» و «نسل جدید چه انتظاراتی از سینمای ایران دارد؟».

آثار این بخش باید در قالب مقاله علمی و حداکثر در ۸۰۰۰ کلمه ارائه شوند. ارتباط مستقیم با یکی از پرسش‌های مطرح‌شده، نوآوری، تبیین روشن مسئله و ارائه پیشنهادهای کاربردی و قابل اجرا در حوزه سیاست‌گذاری، از جمله شرایط اعلام‌شده برای این بخش است.

ضوابط شرکت در فراخوان

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، آثاری که در دوره‌های پیشین این جایزه شرکت کرده‌اند، امکان ارسال مجدد ندارند. آثار باید به زبان فارسی یا انگلیسی نوشته شده باشند. همچنین، رعایت حقوق پدیدآورندگان و اصالت اثر الزامی است و در صورت احراز تخلف در انتساب اثر یا نقض حقوق پدیدآورندگان، اثر از فرایند داوری خارج خواهد شد.

در صورتی که پایان‌نامه یا رساله پژوهشی به کتاب تبدیل شده باشد، امکان ارسال آن در قالب کتاب نیز وجود دارد. شرکت‌کنندگان برای ارسال آثار باید به نشانی اینترنتی cinemaresearchaward.ir مراجعه کنند.

مهلت ارسال آثار و اعلام اسامی برگزیدگان

مهلت ارسال آثار تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ تعیین شده و اسامی برگزیدگان در ۲۵ آذر ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد. به پژوهشگران برگزیده در هر بخش، لوح تقدیر، تندیس و جایزه نقدی اهدا می‌شود.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به وب‌سایت cinemaresearchaward.ir مراجعه کنند یا از طریق رایانامه cinemares@chmail.ir و شماره‌های تلفن های درج‌شده در فراخوان با دبیرخانه جایزه پژوهش تماس بگیرند.