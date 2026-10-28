مانور مدیریت بحران ناشی از افت فشار و قطعی احتمالی گاز مشترکان خانگی، با هدف سنجش آمادگی‌ها دستگاه‌ها و هماهنگی میان نیرو‌های مسئول برای مدیریت شرایط اضطراری.در شهر بابکان بخش دشت‌سر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،مانور مدیریت بحران ناشی از افت فشار و قطعی احتمالی گاز مشترکان خانگی، با حضور فرماندار ویژه آمل و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، در شهر بابکان بخش دشت‌سر برگزار شد مانوری با هدف سنجش آمادگی‌ها دستگاه‌ها و هماهنگی میان نیرو‌های مسئول برای مدیریت شرایط اضطراری.

بیژن پولادی، فرماندار ویژه آمل، در این مانور با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت بحران گفت: برگزاری چنین مانور‌هایی برای افزایش آمادگی در صورت بروز افت فشار یا قطعی احتمالی گاز و پیشگیری از غافلگیری در شرایط اضطراری ضروری است و مردم در این زمینه نگرانی نداشته باشند.

وی افزود: تمام تلاش‌ها در حال انجام است تا شاهد قطعی گاز نباشیم و دولت نیز با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کند.

فرماندار ویژه آمل با اشاره به اهمیت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در مدیریت بحران تصریح کرد: هدف از اجرای این مانورها، ارتقای آمادگی نیرو‌های مسئول، بررسی توان عملیاتی دستگاه‌ها و فراهم کردن زمینه واکنش سریع و هماهنگ در زمان بروز حوادث است تا در شرایط بحرانی، خدمات‌رسانی به مردم با کمترین اختلال انجام شود.

پولادی با تأکید بر ضرورت آمادگی در برابر حوادث پیش‌بینی‌نشده خاطرنشان کرد: در شرایطی مانند جنگ، حوادث طبیعی و غیرطبیعی، دستگاه‌های اجرایی باید در بالاترین سطح آمادگی باشند و برگزاری این مانور‌ها نقش مهمی در افزایش هماهنگی و مدیریت مؤثر بحران دارد.

این مانور با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، بخشدار دشت‌سر و رؤسای ادارات و دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان برگزار شد