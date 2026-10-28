رویداد «از ایده تا اختراع» با هدف توسعه همکاری دانشگاه و کارآفرینان، به همت مرکز رشد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رویداد «از ایده تا اختراع» با حضور جمعی از کارآفرینان و استادان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار شد.

این رویداد با هدف تقویت ارتباط میان دانشگاه و فعالان حوزه کارآفرینی و فراهم کردن زمینه تبادل تجربه و دانش برای توسعه ایده‌های نوآورانه برگزار شد.

در این نشست، کارآفرینانی که تجربه تبدیل ایده‌های خود به مرحله اجرا را دارند، به بیان تجربه‌های خود پرداختند و درباره راهکارهای عملی برای تبدیل ایده به محصول یا فعالیت اقتصادی با استادان دانشگاه تبادل نظر کردند.

همچنین ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاه و راه‌های بهره‌گیری از دانش استادان برای پیشبرد طرح‌های نوآورانه مورد بررسی قرار گرفت.

مرکز رشد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر با برگزاری سالانه این رویداد، به دنبال گسترش تعامل میان جامعه دانشگاهی و کارآفرینان و ایجاد زمینه مناسب برای رشد ایده‌های خلاقانه است.

توسعه این همکاری‌ها می‌تواند به شناسایی فرصت‌های جدید، رفع موانع پیش روی صاحبان ایده و تقویت فرهنگ نوآوری و کارآفرینی کمک کند.