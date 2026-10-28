انتخابات هیئت اسکواش؛
سیدمحسن میرقیصری با ۷ رأی رئیس هیئت اسکواش قم شد
مجمع انتخاباتی هیئت اسکواش استان قم چهارشنبه ۶ آبانماه با حضور آقای عزیزیپور رئیس فدراسیون اسکواش برگزار شد و سیدمحسن میرقیصری با کسب هر ۷ رأی مأخوذه، بهعنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،
مجمع انتخاباتی هیئت اسکواش استان قم چهارشنبه ۶ آبانماه با حضور آقای عزیزیپور رئیس فدراسیون اسکواش برگزار شد و سیدمحسن میرقیصری با کسب هر ۷ رأی مأخوذه، بهعنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.
پیش از برگزاری مجمع میثم داودآبادی و محمد کریمی دو نامزد تأییدصلاحیتشده دیگر از حضور در انتخابات انصراف داده بودند و میرقیصری تنها نامزد باقیمانده بود.
این مجمع هشتمین مجمع انتخاباتی هیأتهای ورزشی استان قم در هشتمین ماه سال بود.