مدیرکل صداوسیمای مرکز خلیج فارس گفت: مشکل دریافت شبکه‌های دیجیتال صداوسیما در هرمزگان برطرف شده و اکنون همه شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی قابل دریافت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ محسن رئیسی مدیرکل صداوسیمای مرکز خلیج فارس گفت: شامگاه یکشنبه سوم آبان، فرستنده تلویزیونی مستقر در کوه گنوی بندرعباس بر اثر برخورد صاعقه آسیب دید و دریافت شبکه‌های دیجیتال متوقف شد.

وی افزود: با تلاش نیرو‌های معاونت فنی مرکز خلیج فارس، در کمتر از ۱۲ ساعت پس از وقوع حادثه، شماری فرستنده فعال و برخی شبکه‌ها به صورت موقتی قابل دریافت شد.

مدیرکل صداوسیمای مرکز خلیج فارس با عذرخواهی از مردم هرمزگان گفت: اکنون با رفع این مشکل و جستجوی خودکار یا دستی، همه شبکه‌های دیجیتال قابل دریافت است.

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