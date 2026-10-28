به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، همایش تخصصی پدافند سایبری با حضور مدیران فناوری اطلاعات و دستگاه‌های اجرایی استان در اراک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در جریان برگزاری همایش پدافند سایبری در اراک، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری با تأکید بر اهمیت مقابله با حملات دشمن در ابعاد مختلف، به‌ویژه در حوزه سایبری، بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که برنامه‌ریزی‌های لازم باید به‌گونه‌ای انجام شود که در صورت وقوع حملات احتمالی سایبری، روند ارائه خدمات به مردم دچار اختلال نشود.

در این نشست، جانشین قرارگاه پدافند سایبری و معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به تهدیدات فناورمحور، از تلاش‌ها برای ایجاد تاب‌آوری و بازدارندگی در کشور خبر داد. وی افزود که حوزه سایبری از جمله حوزه‌هایی است که از گذشته تاکنون هدف حملات قرار گرفته و مقابله با آن در اولویت است.

ذبیح‌الله حسن‌شاهی، معاون سازمان پدافند غیرعامل، با بیان اینکه این سازمان بر اساس قانون، وظیفه نظارت عالی و هدایت راهبری را بر عهده دارد، افزود: هفته پدافند غیرعامل فرصتی مناسب برای بررسی آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در استان‌هاست. وی با اشاره به عملکرد مطلوب دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی، تأکید کرد که در صورت وجود هرگونه نقص فنی یا ساختاری، باید اقدامات لازم جهت رفع آن در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.