\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0645\u0639\u0638\u0645 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0645\u062a\u0646\u06cc \u06a9\u0648\u062a\u0627\u0647 \u0627\u0632 \u067e\u0627\u0633\u062e \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0627\u06cc \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0645\u062a\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u067e\u0627\u0633\u062e \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0639\u0627\u062a \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0637\u0644\u0628 \u0622\u0645\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a:\n\u00a0\n"\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0628\u0647 \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0639\u0632\u06cc\u0632\u0645.\n\u00a0\n\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u067e\u064f\u0631\u0645\u0647\u0631\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u062e\u0648\u0627\u0646\u062f\u0645...\n\u00a0\n#\u0647\u0645\u200c_\u0639\u0647\u062f\u06cc"\n\n\u00a0