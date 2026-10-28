به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس پلیس راه مازندران، با اعلام اینکه ترافیک در محور‌های ورودی استان سنگین گزارش شده است، از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در ساعات بعداز ظهر خبر داد.

سرهنگ هادی عبادی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های استان گفت: ترافیک در محور‌های کندوان، هراز و سوادکوه در برخی مقاطع پرحجم، اما روان است.

وی با اشاره به وضعیت جوی استان افزود: آسمان در برخی مناطق ابری و در برخی مناطق آفتابی است.

رئیس پلیس راه مازندران خاطرنشان کرد: در صورت افزایش حجم ترافیک و سنگین شدن بار ترافیکی در ساعات بعدازظهر، محدودیت تردد و اجرای طرح یک‌طرفه در محور‌های مربوطه در دستور کار قرار خواهد گرفت.