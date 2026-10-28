اجتماعات شبانه مردم ایلام در خیابان‌ها و میدان‌ها، با رسیدن به دویست و چهل و یکمین شب، از یک رویداد به گفتمانی پایدار تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در این اجتماعات، مردم هر شب برائت خود را از دشمن آمریکایی-صهیونیستی اعلام می‌کنند و با آرمان‌های امام خمینی (ره)، شهدا و رهبر انقلاب تجدید عهد می‌کنند.

این استمرار ۲۴۱ شبه نشان می‌دهد که آنچه در خیابان‌ها و میدان‌های ایلام جریان دارد، تنها یک تجمع نیست، بلکه زبانی مشترک از ایستادگی، برائت و وفاداری است که نسل‌ها آن را با حضور خود بازتولید می‌کنند.