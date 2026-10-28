به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در مورد دیدار ملوان و تراکتور در هفته نهم لیگ برتر دستور قضایی برای پیشگیری از فحاشی در ورزشگاه‌ها تا زمان تصویب دستورالعمل موضوع بند ۷ ماده ۶۷ مقررات انضباطی تعیین شده است.

در این رای انضباطی آمده در راستای ماده ۱۱۳ مقرات انضباطی با هدف پیشگیری وقوع تخلفات این چنینی و جلوگیری از بروز فحاشی در ورزشگاه‌ها مقرر می‌دارد تا زمان تصویب و ابلاغ دستورالعمل موضوع بند ۷ ماده ۶۷ مقررات انضباطی، داور و ناظر مسابقه در صورت وقوع توهین و فحاشی گسترده مستمر و سازمان یافته به شخص یا اشخاص مشمول مقررات از سوی تماشاگران حاضر در مسابقات فوتبال کشور در تمام لیگ‌ها، قبل از شروع یا در حین مسابقه، موظف هستند ضمن مستندسازی در چارچوب قوانین و مقررات انضباطی و فیفا با اعلام تذکر از طریق بلندگوی ورزشگاه و سپس در صورت تداوم تخلف، نسبت به تعلیق مسابقه حداکثر به مدت ۱۵ دقیقه و نهایتاً تعطیلی و ارسال گزارش به کمیته انضباطی اقدام نمایند.

عدم اجرای این دستور خود تخلف انضباطی محسوب و قابل رسیدگی در این کمیته انضباطی است.