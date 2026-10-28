استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بهره‌گیری از ظرفیت مردم در محلات و تقویت همکاری بین‌بخشی را از راهبردهای اصلی کاهش این آسیب‌ها در استان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، در نشست شورای اجتماعی استان، بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و تقویت همکاری بین‌بخشی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به تعدد عوامل مؤثر در بروز آسیب‌های اجتماعی گفت: برای کاهش این آسیب‌ها، کارگروهی تشکیل می‌شود تا با همکاری دستگاه‌های مختلف، اقدامات لازم در این زمینه دنبال شود.

موالی‌زاده همچنین مدیریت محله‌محور با بهره‌گیری از ظرفیت مردم را از رویکردهای مؤثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: استفاده از توانمندی‌های مردمی در مناطق مختلف می‌تواند به بهبود شرایط اجتماعی کمک کند.

استاندار خوزستان با اشاره به ارتباط متقابل مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تصریح کرد: موضوعات مطرح‌شده در شورای اجتماعی، زیربنایی و مرتبط با یکدیگر هستند و برای حل آن‌ها باید نگاهی جامع و هماهنگ داشت.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت مردم، زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهبود وضعیت اجتماعی استان فراهم شود.