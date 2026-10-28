رزمایش بزرگ جان‌فدایان ۲ با شعار محوری «علمدار ولایت، لرستان به فدایت» در سراسر لرستان برگزار شد که همبستگی و آمادگی مردم در دفاع از کشور را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رزمایش بزرگ جان‌فدایان ۲ با هدف نمایش انسجام ملی و تأکید بر آمادگی مردم برای دفاع از تمامیت ارضی، استقلال و ارزش‌های کشور در سرلسر استان برگزار شد.

اقشار مختلف مردم لرستان در این رزمایش حضور داشتند؛ از مادرانی که فرزندانشان را همراه آورده بودند تا معلمان، پزشکان و دانش‌آموزان که هر یک از زاویه‌ای به معنای ایران و همبستگی ملی می‌نگرند.