به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، روزنامه دیلی میرور با درج این خبر نوشت: کنگره اتحادیه‌های کارگری (TUC) اعلام کرد که پاداش‌های نجومی مدیران ارشد بانکی چهار بانک بزرگ این کشور، دلیل دیگری است که نشان می‌دهد جان هیلی، وزیر خزانه داری انگلیس، باید در بودجه این هفته، مالیات بر سود‌های بادآورده (windfall tax) را بر بانک‌ها اعمال کند.

کنگره اتحادیه‌های کارگری مدعی است مدیران عامل بانک‌های بزرگ در انگلیس در سال گذشته حدود ۹ میلیون پوند دریافت کردند.

به نظر می‌رسد بانک‌ها نیز پذیرفته‌اند که با توجه به جهش سودهایشان — که ناشی از تداوم نرخ‌های بهره بالا بوده است — در بودجه روز چهارشنبه هدفِ وزیر دارایی قرار گیرند. گفته می‌شود آقای هیلی در حال بررسی افزایش مالیات اضافی (surcharge) بر سود بانک‌ها از سه به هشت درصد است؛ اقدامی که به معنای لغو کاهش مالیاتی است که پیش‌تر از سوی جرمی هانت، وزیر دارایی سابق از حزب محافظه‌کار، اعمال شده بود.

کنگره اتحادیه‌های کارگری یکی از نهاد‌هایی است که در آستانه ارائه بودجه، بر آقای هیلی فشار می‌آورد تا بانک‌ها را هدف قرار دهد. این نهاد استدلال می‌کند که درآمد حاصل از این مالیات بر سود‌های بادآورده باید صرف کاهش هزینه‌های انرژی خانوار‌ها شود.

دیلی میرور نوشت: چهار بانک بزرگ بریتانیا هفته‌ای یک میلیارد پوند سود کسب می‌کنند.

پل نواک، دبیرکل کنگره اتحادیه‌های کارگری، گفت: شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد بانک‌ها توانایی پرداخت مبالغ بیش تری را دارند. در حالی که حقوق مدیران ارشد بانک‌های بریتانیا به‌شدت افزایش می‌یابد، سایر مردم کشور برای گذران زندگی با تامین حد اقل‌ها با دشواری روبرویند.

بر اساس اسناد مالی منتشر شده، مجموع دریافتی و مزایای چارلی نان، مدیرعامل گروه بانک و بیمه لویدز (Lloyds)، در سال گذشته از حدود ۶.۲ به ۷.۴ میلیون پوند افزایش یافته است.

پل تویت، مدیرعامل بانک نت وست (NatWest)، نیز حدود ۶.۶ میلیون پوند دریافت کرده است که افزون بر ۱.۶ میلیون پوند بیشتر از سال پیش است.

ژرژ الحدری، مدیرعامل بانک اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC)، نیز مجموعاً ۶.۶ میلیون پوند دریافت کرده است. اما این رقم در برابر درآمد سی‌اس ونکاتاکریشنان، مدیرعامل بانک "بارکلیز"، رنگ باخت؛ کسی که سال گذشته بیش از ۱۵ میلیون پوند به جیب زد—علاوه بر ۱۱.۶ میلیون پوندی که در سال ۲۰۲۴ کسب کرده بود. این درآمد کلانِ سال گذشته، شامل ۱۲.۷ میلیون پوند پاداش می‌شد.

میانگین دریافتی این چهار مدیر ارشد، ۸.۹ میلیون پوند بود؛ رقمی که ۱۸۲ برابرِ میانگین درآمد یک کارگر تمام‌وقت به نوشته دیلی میرور چهار بانک بزرگ در انگلیس در مجموع دویست میلیارد پوند سود کسب کرده‌اند. همچنین افزوده شده است که این چهار بانک در سال جاری تاکنون، به‌طور میانگین بیش از یک میلیارد پوند در هفته سود داشته‌اند.

ونکاتاکریشنان هفته گذشته در حالی که اعلام کرد سود فصلی بانک بارکلیز با ۱۲ درصد افزایش به ۲.۳ میلیارد پوند رسیده است، اظهار داشت که افزایش مالیات‌ها " قابل تحمل" خواهد بود.

بانک "لویدز" در شش ماه اول امسال از ۳.۵ میلیارد پوند مدت مشابه پارسال به ۴.۳ میلیارد پوند افزایش یافت. بانک نت وست نیز سودش در شش ماه نخست امسال از ۳.۶ مدت مشابه پارسال به ۴.۳ میلیارد پوند افزایش یافت.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند سود بانک‌ها از پشت جریمه‌های دیر کرد و صورتحساب‌های سرسام‌آور و وضع فلاکت بار وام گیرندگان حاصل می‌شود. به همین دلیل است که مالیات بستن بر سود هنگفت بانک‌ها برای کاهش هزینه‌های انرژی، کار ساده‌ای است. بانک‌ها به خوبی می‌توانند از پس آن برآیند و این کار درستی است. "

طبق گفته‌ی کنگره اتحادیه‌های کارگری، لغو کاهش مالیات بر ارزش افزوده‌ی بانکی توسط حزب محافظه‌کار، طی چهار سال آینده ۹ میلیارد پوند یا سالانه ۲.۲۵ میلیارد پوند درآمد ایجاد خواهد کرد. این اتحادیه ادعا کرد که مالیات بر ارزش افزوده‌ی بانکی ۱۶ درصدی طی چهار سال ۲۴ میلیارد پوند درآمد ایجاد می‌کند، در حالی که تخمین زده می‌شود مالیات بر ارزش افزوده‌ی ۳۵ درصدی شصت میلیارد پوند درآمد ایجاد کند.

با این حال، اعتقاد بر این است که جان هیلی در برابر درخواست‌ها برای اعمال افزایش مالیات بسیار شدید مقاومت خواهد کرد، زیرا می‌ترسد که این امر به وام‌دهی بانک‌ها آسیب برساند و به اقتصاد گسترده‌تر آسیب برساند. انجمن تجارت بانک‌ها (UK Finance) استدلال کرده است که شرکت‌های شهری در این جا در حال حاضر مالیات سنگین‌تری نسبت به شرکت‌های نیویورک، آمستردام و فرانکفورت پرداخت می‌کنند.

کارشناسان بانک‌ها می‌گویند: "افزایش مالیات‌های ویژه‌ی بانک، اختلاف بین انگلیس و دیگر کشور‌های رقیب را بیشتر افزایش می‌دهد و جذابیت بریتانیا را به عنوان مکانی برای سرمایه‌گذاری، استقرار سرمایه و ایجاد شغل توسط بانک‌ها تضعیف می‌کند. "

تحلیل اندیشکده "تکس پالیسی اسوشیتس" (Tax Policy Associates) که توسط دن نیدل، متخصص برجسته، تأسیس شده است، نشان می‌دهد که مالیات بانک‌ها در انگلیس بالاتر از نیویورک، دوبلین یا سنگاپور است، اما " به طور کلی با مالیات بانک‌های اقتصاد‌های بزرگ اروپایی قابل مقایسه و به طور کلی کمی پایین‌تر است". همچنین گفته شده است که سود بانک‌ها کم‌تر از میزانی که فعالان مدنی ادعا می‌کردند افزایش یافته است؛ ضمن اینکه هرگونه افزایش مالیات، احتمالاً به‌جای سهامداران، بر مشتریان تأثیر خواهد گذاشت. "