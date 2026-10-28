رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در ۶ ماهه نخست سال ۲۸۰ هزار و ۸۰۵ فقره بوده است که ۲۲ درصد از تصادفات کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ محمد آریانا، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با اعلام آمار تصادفات ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: در این بازه، شمار فوتی‌های تصادفات پایتخت با ۱۶ درصد کاهش به ۳۶۱ نفر رسید، اما تصادفات جرحی ۱۵ درصد و تصادفات خسارتی ۱۷ درصد افزایش یافت؛ به‌گونه‌ای که کل تصادفات تهران نیز ۱۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل شد که به دلیل افزایش ۱۰ درصدی حجم تردد وسایل نقلیه در پایتخت است.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، با اعلام آمار تصادفات پایتخت در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: آمار کل تصادفات اعلامی کشور در این بازه یک میلیون و ۲۶۴ هزار و ۱۹۴ فقره بوده است که از این تعداد، ۶۷۱ هزار و ۸۵۶ فقره منجر به ترسیم کروکی شده است.

وی افزود: آمار کل تصادفات اعلامی تهران بزرگ در ۶ ماهه نخست سال ۲۸۰ هزار و ۸۰۵ فقره بوده است که ۲۲ درصد از تصادفات کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد. از این تعداد، ۹۶ هزار و ۴۵۷ فقره منجر به ترسیم کروکی شده است.

سرهنگ آریانا گفت: به دلیل افزایش هزینه‌ها، شهروندان درخواست ترسیم کروکی داشتند و به این دلیل برای تصادفات جزئی هم کروکی ترسیم شد تا رضایت شهروندان حاصل شود.

وی با تأکید بر سنگینی بار ترافیکی پایتخت ادامه داد: این آمار نشان می‌دهد که بار سنگینی از مدیریت و انضباط ترافیکی کشور بر دوش تهران است.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تصریح کرد: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۴۲۸ نفر در تصادفات پایتخت جان خود را از دست دادند، اما در ۶ ماهه امسال این رقم به ۳۶۱ نفر رسید؛ یعنی شاهد کاهش ۱۶ درصدی تصادفات فوتی نسبت به سال قبل بوده‌ایم.

وی ادامه داد: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۱۳ هزار و ۸۲۷ فقره تصادف جرحی و در ۶ ماهه امسال ۱۵ هزار و ۹۶۰ فقره تصادف جرحی ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۶۷ هزار و ۸۱۴ فقره تصادف خسارتی و در ۶ ماهه نخست امسال ۷۹ هزار و ۲۳۱ فقره تصادف خسارتی داشته‌ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد افزایش یافته است.

سرهنگ آریانا گفت: در مجموع، نسبت به ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ شاهد افزایش ۱۷ درصدی کل تصادفات پایتخت بوده‌ایم. افزایش تصادفات جرحی و خسارتی در پایتخت نیز به دلیل افزایش ۱۰ درصدی حجم تردد‌ها بوده است.

وی آمار تصادفات ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ را به تفکیک کاربران راه اعلام و تصریح کرد: ۸۵ درصد قربانیان تصادفات، عابران پیاده و موتورسواران هستند. در این بازه، موتورسواران ۴۹ درصد از کل تصادفات فوتی پایتخت را به خود اختصاص داده‌اند؛ عابران پیاده ۳۶ درصد و خودرو‌ها ۱۵ درصد از کل تصادفات فوتی پایتخت را شامل می‌شوند.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ افزود: از متوفیان تصادفات فوتی پایتخت، ۶۷ درصد در بیمارستان و ۳۳ درصد در صحنه تصادف جان خود را از دست داده‌اند. بیشترین متوفیان تصادفات پایتخت موتورسوارانی بودند که از کلاه ایمنی استفاده نکرده‌اند و ضربه شدید به سر باعث فوت آنها شده است.

وی آمار تصادفات فوتی پایتخت از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون را به تفکیک محل وقوع اعلام کرد و ادامه داد: بزرگراه‌ها با فراوانی ۶۱ درصد رکورددار محل وقوع تصادفات فوتی پایتخت هستند. خیابان‌های اصلی با فراوانی ۳۴ درصد در رتبه دوم و سایر معابر با فراوانی ۵ درصد در رتبه آخر قرار دارند.

وی درباره محور‌های بزرگراهی دارای بیشترین تصادفات فوتی گفت: محور‌های بزرگراهی شهید چمران و یادگار امام با ۴۲ نفر فوتی در رتبه نخست، محور بزرگراهی آزادگان با ۳۷ نفر فوتی در رتبه دوم و محور‌های بزرگراهی امام علی، شهید یاسینی و شهید بابایی با ۳۰ نفر فوتی در رتبه بعدی قرار دارند. در این بزرگراه‌ها به دلیل سرعت‌های بالا، شاهد تصادفات فوتی بیشتری بودیم.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، شب را رکورددار زمان وقوع تصادفات فوتی اعلام کرد و افزود: ۵۳ درصد از کل تصادفات فوتی در شب رخ می‌دهد؛ تاریکی هوا، خلوتی معابر، سرعت‌های بالا و کاهش دید از عوامل مؤثر در وقوع این تصادفات است.

آریانا سه عامل رفتاری اصلی در تصادفات فوتی را اعلام و تصریح کرد: عدم توجه به جلو با فراوانی ۳۹ درصد، که بیشتر به دلیل استفاده از تلفن همراه حین رانندگی است، در صدر قرار دارد. عدم کنترل وسیله نقلیه با فراوانی ۳۵ درصد، که به دلیل سرعت‌های بالا رخ می‌دهد، در رتبه دوم است و تغییر مسیر ناگهانی با فراوانی ۹ درصد از کل تصادفات فوتی پایتخت را به خود اختصاص داده است.

وی درباره گروه‌های سنی متوفیان تصادفات فوتی پایتخت گفت: جوانان ۱۸ تا ۲۴ سال با فراوانی ۱۷.۵ درصد رکورددار متوفیان تصادفات هستند. گروه سنی ۴۰ تا ۴۹ سال با فراوانی ۱۶.۱ درصد در رتبه دوم و سالمندان ۷۰ سال به بالا با فراوانی ۱۲.۸ درصد در رتبه بعدی قرار دارند.

سرهنگ آریانا افزود: پلیس راهور تهران بزرگ برای ایمنی ترافیکی شهروندان در میدان حضور دارد، اما ضامن نهایی ایمنی خود شهروندان هستند و باید ایمنی را رعایت کنند تا شاهد سیر نزولی تصادفات فوتی باشیم.