مدیر دارالقرآن‌الکریم سازمان بسیج برگزاری در مسجد را ویژگی منحصر‌به‌فرد مسابقات قرآنی مدهامّتان برشمرد و گفت: زمانی که مسابقات در بستر مسجد برگزار می‌شود، شرکت‌کنندگان علاوه بر تقویت ارتباط خود با قرآن، فرصت بیشتری برای حضور در فضای مسجد و آشنایی با برنامه‌های آن پیدا می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام لیمویی مدیر دارالقرآن‌الکریم سازمان بسیج در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما با اشاره به ظرفیت مسابقات قرآنی «مدهامّتان» در شناسایی و معرفی استعداد‌های قرآنی، اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های متمایز این مسابقات، برگزاری آن در سطح مساجد است، به‌گونه‌ای که فعالان و نخبگان قرآنی مساجد می‌توانند توانمندی‌های خود را ارزیابی کنند و در رقابت‌های قرآنی حضور یابند.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر تبدیل مساجد به پایگاه‌های قرآن، افزود: برگزاری مسابقات قرآنی میان مساجد می‌تواند در تحقق این مطالبه نقش مؤثری داشته باشد، چراکه رقابت‌های قرآنی، انگیزه مساجد را برای توسعه فعالیت‌ها و پرورش استعداد‌های قرآنی افزایش می‌دهد.

مدیر دارالقرآن‌الکریم سازمان بسیج ادامه داد: هر مسجد تلاش می‌کند با تقویت برنامه‌های قرآنی خود، زمینه شناسایی و پرورش استعداد‌های بیشتری را فراهم کند تا اعضای گروه‌های قرآنی آن بتوانند در این رقابت‌ها حضور یابند و توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارند.

حجت‌الاسلام لیمویی با اشاره به برگزاری مسابقات «مدهامّتان» به شیوه تیمی در سال‌های، اخیر تصریح کرد: این تغییر، زمینه شکل‌گیری روحیه جمعی و تقویت هویت گروهی میان فعالان قرآنی مساجد را فراهم می‌کند. در این شیوه، اعضای هر مسجد خود را عضوی از یک تیم قرآنی می‌دانند که در کنار یکدیگر برای رقابت با گروه‌های دیگر تلاش می‌کنند. برگزاری تیمی مسابقات می‌تواند به شکل‌گیری و تقویت گروه‌ها، حلقه‌ها و کلاس‌های قرآنی در مساجد کمک کند، زیرا اعضای این مجموعه‌ها برای حضور مؤثرتر در رقابت‌ها، انگیزه بیشتری برای یادگیری، تمرین و ارتقای توانمندی‌های خود خواهند داشت.

مدیر دارالقرآن‌الکریم سازمان بسیج گفت: ثمره چنین مسابقاتی در نهایت به خود مسجد بازمی‌گردد و می‌تواند به پویایی بیشتر فعالیت‌های قرآنی و تقویت ظرفیت‌های تربیتی آن منجر شود.

حجت‌الاسلام لیمویی در ادامه با اشاره به نقش مسابقات قرآنی «مدهامّتان» در ایجاد شور و نشاط در فضای مسجد بیان کرد: مسابقات قرآنی مدهامّتان به دلیل برخورداری از جذابیت رقابت و ایجاد انگیزه‌های مادی و معنوی، می‌توانند افرادی را که ارتباط کمتری با قرآن دارند، به مشارکت در فعالیت‌های قرآنی ترغیب کنند. زمانی که مسابقات در بستر مسجد برگزار می‌شود، شرکت‌کنندگان علاوه بر تقویت ارتباط خود با قرآن، فرصت بیشتری برای حضور در فضای مسجد و آشنایی با برنامه‌های آن پیدا می‌کنند؛ ازاین‌رو، مسابقات مدهامتان می‌تواند هم‌زمان در مسیر ترویج فرهنگ قرآنی و تقویت پیوند مردم با مسجد اثرگذار باشد.

هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامّتان از ۱۶ تا ۱۹ آبان ماه به میزبانی دارالمومنین همدان برگزار می‌شود.