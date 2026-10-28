نشست سالانه مسئولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سراسر کشور با هدف هم‌افزایی، تبادل نظر و برنامه‌ریزی برای برگزاری باشکوه مراسم‌های ملی و مذهبی و مناسبت‌های انقلابی، از امروز در قم آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بررسی راهکار‌های تقویت اجتماعات مردمی، برنامه‌ریزی برای مناسبت‌های پیش‌رو و هماهنگی برای برگزاری باشکوه مراسم ملی و مذهبی، از محور‌های اجلاس سالانه مسئولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سراسر کشور بود.

در این اجلاس، کمیسیون‌های تخصصی با حضور مسئولان و معاونان شورا تشکیل شده و برنامه‌های نیمه دوم سال و راهکار‌های ارتقای مشارکت مردمی در مناسبت‌های ملی و انقلابی بررسی می‌شود.

آیت‌الله محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در این نشست با تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه گفت: دانشگاه‌های ما باید بیش از گذشته با قرآن مأنوس شوند.

وی ترویج تعقل و تفکر قرآنی را از وظایف مهم مبلغان دانست و با اشاره به نقش رسانه ملی در جهت‌دهی فرهنگی جامعه تأکید کرد: باید از ظرفیت رسانه ملی برای ارائه محتوای ارزشمند به مردم استفاده شود.

حجت‌الاسلام محمدحسن ذاکری رئوف، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم نیز در حاشیه این اجلاس، هم‌افزایی و برنامه‌ریزی برای برگزاری باشکوه مراسم ملی و مذهبی را از اهداف این نشست دانست و گفت: با توجه به قرار داشتن در آستانه یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، هماهنگی برای برگزاری مراسم این مناسبت و برنامه‌های نیمه دوم سال در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به برگزاری کمیسیون‌های تخصصی در این اجلاس دو روزه افزود: یکی از محور‌های اصلی این نشست، تقویت اجتماعات شبانه و کمک به تداوم حضور پرشور مردم در سراسر کشور است تا این اجتماعات با مشارکت گسترده‌تر مردم ادامه یابد.

اجلاس سالانه مسئولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سراسر کشور تا فردا ادامه دارد.