مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران کشور با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۶۴، از مدیران کل مدیریت بحران ۱۲ استان خواست ضمن تشکیل جلسه ستاد پیشگیری و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران، به اعضای ستاد آماده‌باش کامل اعلام و اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی را اجرا کنند.

هشدار نارنجی برای ۱۲ استان کشور و آماده‌باش برای مقابله با مخاطرات جوی

هشدار نارنجی برای ۱۲ استان کشور و آماده‌باش برای مقابله با مخاطرات جوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس ابلاغیه شماره ۱۲۴۳۲۴ مورخ چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۸/۰۶، نوع مخاطره این هشدار شامل «رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گرد و خاک و در نقاط مستعد بارش تگرگ» است و زمان پیش‌بینی احتمالی آن از ۷ تا ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.

این هشدار برای استان‌های اردبیل، گیلان، لرستان، ایلام، کرمانشاه، قزوین، البرز، هرمزگان، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خوزستان صادر شده است.

مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران کشور از دستگاه‌های اجرایی و امدادی خواسته است آمادگی کامل داشته باشند و توصیه‌های زیر را مورد توجه قرار دهند:

· خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها؛

· پرهیز از سفر‌های غیرضروری؛

· خودداری از فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر؛

· احتیاط در فعالیت‌های عمرانی؛

· آمادگی راهداری و بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محور‌های مواصلاتی بین‌شهری؛

· آمادگی شهرداری‌ها برای پاک‌سازی کانال‌ها و آبروها؛

· تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید؛

· احتیاط در عبور و مرور و عدم پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده؛

· تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی.

همچنین از مدیران کل مدیریت بحران استان‌های یادشده خواسته شده است گزارش اقدامات و هماهنگی‌های انجام‌شده را به مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران کشور ارسال کنند.