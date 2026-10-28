هفته دوم مسابقات والیبال باشگاه‌های برتر ایران امیروز با هفت دیدار در شهر‌های تهران، گرگان، نور، تبریز، قزوین و ارومیه پیگیری می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به آماده نبودن سالن برگزاری مسابقات در مشهد مطابق با استاندارد‌های برگزاری رقابت‌ها، با درخواست تیم استقلال مشهد و موافقت باشگاه فولاد سیرجان و سازمان لیگ فدراسیون؛ با اعلام سازمان لیگ دیدار تیم‌های استقلال مشهد و فولاد سیرجان ایرانیان به تعویق افتاد و تاریخ برگزاری ان متعاقبا اعلام می‌گردد.

هفته دوم لیگ برتر والیبال مردان در حالی پیگیری می‌شود که تیم فولاد مبارکه سپاهان صدرنشین گروه اول مقدماتی که در هفته اول با باخت فنی حریف خود مواجه شد، این هفته در بازی خارج از خانه به مصاف حریفان می‌رود تا برای تثبیت صدرنشینی خود تلاش کند.

همچنین تیم شهرداری ارومیه که صدرنشین گروه دوم است و شرایط یکسانی با نماینده اصفهان دارد، در بازی خانگی میزبان صنعتگران امید است.

گفتنی است سازمان لیگ فدراسیون والیبال در راستای احقاق حقوق بازیکنان، مربیان و اعضای خانواده والیبال و با توجه به اینکه تیم استقلال و مس رفسنجان به تعهدات خود عمل نکرده بود، اجازه بازی به این تیم‌ها نداد و باخت فنی برای دو تیم در نظر گرفت تا نمایندگان اصفهان و ارومیه بدون بازی صدرنشین دو گروه مقدماتی شوند.

فولاد مبارکه سپاهان این هفته در سالن امام خمینی (ره) گرگان میهمان پاس گرگان است که در هفته نخست در دربی استان‌های شمال کشور نتیجه به مهرگان واگذار کرد و در رتبه هفتم جدول قرار گرفت تا در جدال با نماینده اصفهان به دنبال نخستین برد خود با استفاده از امتیاز میزبانی است.

تیم شهرداری ارومیه نیز در سالن غدیر این شهر در حالی مقابل صنعتگران امید صف آرایی خواهد کرد که شاگردان محمدرضا تندروان در تیم صنعتگران در هفته اول مقابل طبیعت سه بر دو مغلوب شدند و تنها یک امتیاز در جدول ثبت کردند تا در جایگاه چهارم قرار گیرند.

در گروه نخست لیگ برتر مردان در هفته دوم قرار بود تیم فولاد سیرجان ایرانیان که هفته اول موفق به شکست تهران بیشه چمستان شد، در مشهد به مصاف استقلال برود که این مسابقه با اعلام سازمان لیگ به دلیل آماده نبودن سالن مهران به تعویق افتاد. استقلالی‌ها با توجه به آماده نبودن سالن برگزاری مسابقات در مشهد مطابق با استاندارد‌های برگزاری مسابقات، درخواست تعویق دادند و با موافقت باشگاه فولاد و سازمان لیگ فدراسیون این دیدار به تعویق افتاد و تاریخ برگزاری ان متعاقبا اعلام می‌گردد.

در گروه نخست تیم‌های مهرگان مازندران و رازین پلیمر نیز که با یک برد در رتبه‌های سوم و چهارم جدول قرار دارند، به ترتیب به مصاف چادر ملو اردکان و تهران بیشه چمستان خواهند رفت، دو تیمی که در هفته نخست مغلوب حریفان خود شدند و انگیزه فراوانی برای کسب نخستین برد خود در این رقابت‌ها دارند.

تیم پیکان تهران که با یک برد و سه امتیاز در رتبه دوم جدول گروه دو قرار دارد، این هفته در بازی خانگی میزبان طبیعت اسلامشهر است. جدال پیمان اکبری و ابراهیم وادی دو مربی با سابقه والیبال ایران جذابیت‌های خاص خود را دارد. طبیعت نیز با یک برد و سه امتیاز در رتبه سوم جدول قرار دارد و فاتح این مسابقه حتما رتبه دوم را از آن خود خواهد کرد.

در گروه دوم لیگ برتر والیبال مردان تیم‌های مس سونگون و شهروند قزوین در دیدار‌های خانگی به ترتیب به مصاف شهداب یزد و مس رفسنجان می‌روند، دو تیمی که در رتبه‌های هفتم و هشتم جدول قرار دارند و در صورت پیروزی مقابل میزبان‌های خود حتما چند پله صعود در جدول خواهند داشت. تیم مس که هفته نخست با باخت فنی رو‌به‌رو شد، شرایط خاص دارد، زیرا اگر برای دومین بار باخت فنی بگیرد، از مسابقات حذف خواهد شد.

برنامه کامل هفته دوم لیگ برتر مردان به قرار زیر است:

گروه اول:

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۶

رازین پلیمر تهران – تهران بیشه چمستان

گرگان، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶

پاس گرگان – فولاد مبارکه سپاهان

نور، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶

مهرگان مازندران – چادرملو اردکان



گروه دوم:

تبریز، سالن پور شریفی، ساعت ۱۶

مس سونگون تبریز – شهداب یزد

قزوین، سالن شهید بابایی، ساعت ۱۶

شهروند قزوین – مس رفسنجان

تهران، سالن پیکان‌شهر، ساعت ۱۶

پیکان تهران – طبیعت اسلامشهر

ارومیه، سالن غدیر، ساعت ۱۶

شهرداری ارومیه – صنعتگران امید