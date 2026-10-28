به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که تلاش‌های کشور‌های غربی برای منزوی کردن روسیه به‌طور کامل شکست خورده است.

زاخارووا این اظهارات را در گفت‌و‌گو با رادیو اسپوتنیک و در واکنش به تلاش مقام‌های غربی برای منصرف کردن نمایندگان کشور‌های آفریقایی از سفر به مسکو برای شرکت در برنامه‌های اجلاس روسیه و آفریقا مطرح کرد.

وی گفت: کشور‌های غربی در تلاش برای منزوی کردن روسیه ناکام مانده‌اند و اختلاف‌نظر‌های آنها درباره رایزنی‌های دیپلماتیک با مسکو، شکست این سیاست را نشان می‌دهد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که کشور‌های غربی پس از آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ (بهمن ۱۴۰۰)، مجموعه‌ای از تحریم‌های اقتصادی، مالی و سیاسی را علیه روسیه اعمال کردند و محدودیت‌هایی را در روابط دیپلماتیک و همکاری‌های بین‌المللی با مسکو در دستور کار قرار دادند.

با این حال، روسیه همچنان روابط سیاسی و اقتصادی خود را با شماری از کشور‌ها از جمله چین، هند و دیگر شرکای خود دنبال می‌کند.

پس از آغاز جنگ اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰)، کشور‌های غربی تحریم‌های گسترده‌ای علیه روسیه اعمال کردند و برای محدود کردن روابط اقتصادی و سیاسی دیگر کشور‌ها با مسکو تلاش کردند. مقام‌های روسیه بار‌ها اعلام کرده‌اند که ادامه همکاری با کشور‌های آسیایی و آفریقایی و مشارکت در مجامع بین‌المللی، نشان‌دهنده ناکامی سیاست انزوای این کشور است.