مدیر تسهیل تولید و صنایع سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به برنامه جامع بهسازی زیرساخت‌های ۶ شهرک صنعتی کیش از توسعه صنایع با اصلاح مقررات و بهسازی شهرک‌های صنعتی در کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد فیلی، گفت: ارتقای زیرساخت‌های سخت شامل معابر، آسفالت و اصلاح نیاز‌های بنیادین و تقویت زیرساخت‌های نرم با بستر‌سازی برای تشکیل هیئت امنا و نهاد‌های مطالبه‌گر صنفی برای مدیریت منسجم مطالبه‌های شهرک‌ها است.

مدیر تسهیل تولید و صنایع منطقه آزاد کیش، از پیشرفت‌های چشمگیر در مسیر اخذ تفویض اختیار ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از وزارت صمت خبر داد و افزود: این موضوع با پیگیری‌های مستمر مدیریت ارشد سازمان در سطح کشور دنبال شده و با نهایی شدن آن، کارگروه تخصصی مستقیم در کیش تشکیل خواهد شد.

فیلی با اشاره به همکاری با دانشگاه صنعتی شریف برای پایش علمی بخش صنعت، افزود: شناسایی خوشه‌های صنعتی دارای مزیت رقابتی، مبنای اصلی ما در واگذاری اراضی خواهد بود و بر اساس تأکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، واحد‌های دانش‌بنیان، صنایع پاک و تولیدات صادرات‌محور همواره در صدر اولویت‌های حمایتی و واگذاری قرار دارند.

مهدی فیلی با اشاره به سیاست‌های جدید برای روان‌سازی فعالیت‌های تولیدی و با بیان اینکه ۸۰۰ واحد صنعتی در کیش وجود دارد، از اصلاح و تجمیع شیوه‌نامه‌های صنعتی به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات این مدیریت یاد کرد.