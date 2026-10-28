به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، علیرضا مقدم از تخصیص چهار هزار و ۹۸۷ واحد مسکونی در قالب طرح‌های نهضت ملی مسکن در ۲۲ سایت استان خبر داد وگفت: تاکنون ۴۴۶ واحد به اتمام رسیده و بخش قابل توجهی از طرح‌ها در مراحل مختلف اجرا قرار دارند.

وی با بیان اینکه برای چهار هزار و ۵۷۱ واحد ار اینها پروانه ساختمانی صادر شده، افزود: میانگین پیشرفت فیزیکی واحد‌های در حال ساخت حدود ۳۰ درصد و میانگین واحد‌های نیمه تمام ۶۷ درصد است و تکمیل این طرح‌ها با مشارکت متقاضیان و بهره‌گیری از تسهیلات بانکی دنبال می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان غربی تصریح کرد: در طرح‌های نهضت ملی مسکن، زمین بر اساس برآورد‌های کارشناسی برای بیش از دو متقاضی واگذار و بنیاد مسکن نیز با تأمین بستر لازم و فراهم‌سازی تسهیلات بانکی، زمینه ساخت واحد‌های مسکونی را با مشارکت مردم فراهم می‌کند.

مقدم همچنین از افزایش سقف تسهیلات متمم بانکی به ۸۵۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: متقاضیانی که پروژه‌شان دارای بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی است، می‌توانند مطابق ضوابط بانکی از تسهیلات متمم بهره‌مند شوند.