به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، احمدرضا جودتی در جلسه کمیسیون تخصصی سلامت و تغذیه استان گفت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تحت نظارت دقیق، می‌توان سطح نظارت بر سلامت محصولات غذایی را در تبریز و شهرستان‌های آذربایجان‌شرقی ارتقا داد.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه سلامت مواد غذایی تدوین راهکار‌های عملیاتی برای کاهش آلودگی و سموم احتمالی محصولات غذایی را از طریق همکاری نزدیک میان معاونت‌های بهداشتی، جهاد کشاورزی و معاونت غذا و دارو خواستار شد و افزود: لازم است دستورالعمل‌ها و توصیه‌های علمی برای آلودگی‌زدایی و هدایت جامعه به سمت مصرف مواد غذایی سالم تدوین شود.

وی همچنین بر ارتقای سطح نظارت و تجهیز آزمایشگاه‌های مرجع تأکید کرد و گفت: ایجاد یک شبکه منسجم آزمایشگاهی برای تشخیص سریع آلودگی‌ها ضروری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز افزود: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و واگذاری بخشی از وظایف به بخش خصوصی تحت نظارت دقیق سازمان‌های مربوطه، می‌توان شفافیت عملکرد را افزایش داد. همچنین با استفاده از تفویض اختیارات استانی، آزمایشگاه‌های مجاز می‌توانند در تبریز و شهرستان‌های استان فعالیت و همکاری کنند.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای و تغذیه‌ای جامعه، بر استفاده از ابزار‌های نوین از جمله پویانمایی، موشن‌گرافی و حضور متخصصان در رسانه‌های ملی تأکید کرد و گفت: اهمیت موضوعاتی مانند ویتامین‌ها، میزان کالری و سلامت مواد غذایی باید به شیوه‌ای مؤثر و قابل فهم به مردم منتقل شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به فعالیت‌های کمیسیون بر اساس سند مصوب، مدیریت کیفیت تولید آرد و نان، غنی‌سازی محصولات، آموزش نانوایان و پایش مستمر برنامه‌های حمایت تغذیه‌ای را از محور‌های مهم این حوزه عنوان کرد.

وی بر ضرورت انطباق استاندارد‌های تولید با نیاز‌های سلامت عمومی تأکید کرد و گفت: نقش نظارتی معاونت غذا و دارو در تمام مراحل زنجیره تأمین، از تولید تا مصرف، دنبال می‌شود و هدف، ارتقای آگاهی جامعه درباره مصرف مواد غذایی و تضمین کیفیت محصولات است.