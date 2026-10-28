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رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر ضرورت ایجاد شبکهای منسجم از آزمایشگاههای مرجع برای تشخیص سریع آلودگیهای غذایی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، احمدرضا جودتی در جلسه کمیسیون تخصصی سلامت و تغذیه استان گفت: با همکاری دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تحت نظارت دقیق، میتوان سطح نظارت بر سلامت محصولات غذایی را در تبریز و شهرستانهای آذربایجانشرقی ارتقا داد.
وی با اشاره به چالشهای موجود در حوزه سلامت مواد غذایی تدوین راهکارهای عملیاتی برای کاهش آلودگی و سموم احتمالی محصولات غذایی را از طریق همکاری نزدیک میان معاونتهای بهداشتی، جهاد کشاورزی و معاونت غذا و دارو خواستار شد و افزود: لازم است دستورالعملها و توصیههای علمی برای آلودگیزدایی و هدایت جامعه به سمت مصرف مواد غذایی سالم تدوین شود.
وی همچنین بر ارتقای سطح نظارت و تجهیز آزمایشگاههای مرجع تأکید کرد و گفت: ایجاد یک شبکه منسجم آزمایشگاهی برای تشخیص سریع آلودگیها ضروری است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز افزود: با همکاری دستگاههای اجرایی و واگذاری بخشی از وظایف به بخش خصوصی تحت نظارت دقیق سازمانهای مربوطه، میتوان شفافیت عملکرد را افزایش داد. همچنین با استفاده از تفویض اختیارات استانی، آزمایشگاههای مجاز میتوانند در تبریز و شهرستانهای استان فعالیت و همکاری کنند.
وی با اشاره به ضرورت ارتقای سواد رسانهای و تغذیهای جامعه، بر استفاده از ابزارهای نوین از جمله پویانمایی، موشنگرافی و حضور متخصصان در رسانههای ملی تأکید کرد و گفت: اهمیت موضوعاتی مانند ویتامینها، میزان کالری و سلامت مواد غذایی باید به شیوهای مؤثر و قابل فهم به مردم منتقل شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به فعالیتهای کمیسیون بر اساس سند مصوب، مدیریت کیفیت تولید آرد و نان، غنیسازی محصولات، آموزش نانوایان و پایش مستمر برنامههای حمایت تغذیهای را از محورهای مهم این حوزه عنوان کرد.
وی بر ضرورت انطباق استانداردهای تولید با نیازهای سلامت عمومی تأکید کرد و گفت: نقش نظارتی معاونت غذا و دارو در تمام مراحل زنجیره تأمین، از تولید تا مصرف، دنبال میشود و هدف، ارتقای آگاهی جامعه درباره مصرف مواد غذایی و تضمین کیفیت محصولات است.