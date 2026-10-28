فرهنگ مطالبه گری و آگاهی از پدافند غیرعامل به عنوان ضرورتی ملی و مردمی باید در جامعه نهادینه شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون امور شهری و کلانشهر‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور در همایش تخصصی پدافند غیر عامل استان اصفهان با تبیین دستاوردها، چالش‌ها و ضرورت‌های توسعه این دانش در کشور، بر نقش کلیدی مدیریت شهری در تحقق اهداف پدافند غیرعامل تأکید کرد و گفت: در سال‌های اخیر، تمرکز اصلی بر فرهنگ‌سازی و بیان ضرورت‌های پدافند غیرعامل قرار دارد تا به یک گفتمان جمعی تبدیل شود و هم اکنون با نگاه به وضع بومی و تهدید‌های متنوع کشور، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی متناسبی طراحی و تولید شده‌اند.

آرش قندچی افزود: مدیریت شهری، دستگاه‌های اجرایی و مردم باید هم‌راستا با یکدیگر حرکت کنند تا از منابع و زیرسا‌خت‌ها به شکل ایمن و هوشمندانه استفاده کرده

و توازن میان استفاده ازفناوری و حفظ پایداری زیرساخت‌ها رعایت و در طراحی سامانه‌های مالی، حمل‌ونقل و خدمات شهری، تدابیر پدافندی و امنیتی در نظر گرفته شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان اصفهان نیز گفت: برنامه‌های پدافند غیرعامل شامل سه رویکرد، نقش هوشمندانه مردم در دفاع از کشور در قالب طرح‌های محله محوری، استمرارخدمات ضروری دولت به شهروندان و آموزش عمومی به شهروندان برای شرایط اضطراری در هنگام بحران است.

سید امیر جعفری افزود: امروزه با جنگ‌های نسل ششم یا هیبریدی مواجه هستیم؛ جنگ‌هایی که تنها نظامی نیستند، بلکه شامل جنگ‌های اقتصادی، سیاسی، شناختی، سایبری، تروریستی نیابتی و مبتنی بر هوش مصنوعی و الکترومغناطیس هستند و در چنین شرایطی ارتقای دانش و مهارت مدیران، مسئولان، کارمندان و عموم مردم برای مقابله با این تهدید‌ها ضروری است.