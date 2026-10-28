به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این مسابقه از ورزشگاه شهید کاظمی به ورزشگاه شهدای شهرقدس منتقل شد و قرار بود اول آبان برگزار شود که به علت برخی هماهنگی‌ها به ششم آبان موکول شد.

بازی طبق برنامه از ساعت ۱۵ با قضاوت آبان نصیری و نیز با کمک‌های ریحانه شیرازی و ژاله طوفانپور آغاز شد که این بازی تاکنون دو- صفر به نفع سرخپوشان در جریان است.

ترکیب اولیه پرسپولیس:

زهرا خواجوی، فاطمه رضایی، مائده بی رنگ، مریم و فاطمه صفا راستگو، مریم رهیده، محدثه ذلفی، زهرا قنبری، فاطمه رضایی، سمیه اسماعیلی و سمانه قمری

سرمربی: نیلوفر اردلان

ترکیب اولیه استقلال:

مریم یکتایی، فروع موری، کوثر کمالی، زهره جلالی، تانیا جهانشاهی، شقایق روزبهان، فاطمه مخدومی، نیلوفر عظیمی، هاجر دباغی، سوگند راجی و فاطمه لطف زاده

سرمربی: مریم ایراندوست

مسابقه استقلال و پرسپولیس طبق اعلام قبلی فدراسیون فوتبال ابتدا قرار بود با سیستم کمک داور ویدئویی (VAR) قضاوت شود که در آخرین دقایق استفاده از این سیستم لغو شد، همچنین قرار بود برای این مسابقه بلیت فروشی انجام شود که بعد از چند با لغو به صورت محدود تماشاگران اجازه ورود به ورزشگاه را پیدا کردند.