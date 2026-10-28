به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: سالانه به‌طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ هکتار به سطح کشت این محصول افزوده می‌شود.

بهرامی افزود: سال گذشته حدود یک تن و ۳۵۰ کیلوگرم زعفران در چهارمحال‌وبختیاری تولید شد.

بهرامی بیان داشت: شرایط اقلیمی و ارتفاع مناطق مختلف استان، زمینه مناسبی برای کشت زعفران در مناطق مستعد فراهم کرده است. این محصول در مقایسه با بسیاری از محصولات زراعی، نیاز آبی نسبتاً کمتری دارد و می‌تواند در چارچوب برنامه‌ریزی علمی و متناسب با ظرفیت منابع آب و خاک، در اصلاح الگوی کشت نقش‌آفرین باشد.