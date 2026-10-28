«مجتبی یادگاری» سفیر همدلی صنعت برق ایران در شهر مشهد همراه با جمعی از ورزشکاران ابتدا مسافتی را در بوستان ملت دوید و استاندار خراسان رضوی از وی استقبال کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سفیر پویش ملی «قرار همدلی» در مراسم استقبال از وی که در محوطه استانداری خراسان رضوی برگزار شد، گفت: این مسیر طولانی را به عشق مردم عزیز و همکارانم در صنعت برق می‌پیمایم.

مجتبی یادگاری هدف از این حرکت را انتقال پیامی از جنس مسئولیت اجتماعی و صیانت از انرژی دانست و از مردم فرهنگ‌دوست خراسان رضوی خواست تا با رعایت راهکار‌های ساده مانند مدیریت مصرف، حامی پایداری شبکه کشور باشند.

وی ادامه داد: این حرکت سراسری که در قالب سفر ۳۱ روزه به ۳۱ استان کشور در جریان است، از استان مرکزی آغاز شده است و سفیر قرار همدلی بعد از گذر از استان‌های قم، اصفهان، سمنان، مازنداران گلستان، گیلان، خراسان شمالی به استان خراسان رضوی به عنوان نهمین استان وارد شده است این حرکت قرار است ۲۸ آبان ماه در تهران پایان یابد.

استاندار خراسان رضوی نیز در دیدار با سفیر همدلی صنعت برق، مدیریت مصرف را موضوعی غیرفانتزی و یک الزام اساسی خواند و تأکید کرد: استفاده از همه امکانات برای تولید برق و توسعه انرژی‌های نو در کنار تلاش برای اجرای عملی صرفه‌جویی و افزایش حساسیت عمومی، راهگشای عبور از چالش‌هاست.

غلامحسین مظفری با اشاره به شعار «برق برای همه است؛ مسوولانه مصرف کنیم» افزود: تجربه نشان داده است که با همدلی و هم‌افزایی مردم و مسئولان می‌توان کار‌های بزرگی را رقم زد و درست مصرف کردن را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کرد.