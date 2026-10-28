رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مراغه گفت: به مناسبت هفته پدافند غیر عامل و به منظور آمادگی مقابله با حوادث، تمرین آمادگی مهار آتش سوزی در شهرک صنعتی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علی گلی زاده افزود: در این مانور ۲۵ آتش نشان شهرک به همراه سه دستگاه ماشین و یک دستگاه آمبولانس، خاموش کردن آتش و مقابله با هر گونه حادثه آتش سوزی را تمرین کردند.

وی اضافه کرد: همزمان با این تمرین، کارگاه آموزشی برای ۶۰ نفر از کارشناسان HSE واحد‌های این شهرک با موضوع مقابله با آتش سوزی برگزار شد.

رئیس صنعت، مدن و تجارت مراغه اظهار کرد: این تمرین آمادگی با هدف افزایش آمادگی فقط با حضور آتش نشانان و امکانات خود شهرک انجام شد.

گلی زاده خاطر نشان کرد: در شهرک صنعتی مراغه حدود ۶۰ کارخانه و واحد صنعتی با اشغالزایی برای ۲ هزار نفر فعال هستند.