به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدباقر تکیه‌ای با اشاره به گسترش حضور جوانان و نوجوانان در این آیین معنوی گفت: اعتکاف علاوه بر آثار معنوی و اخروی، برکت خود را در زندگی فردی و خانوادگی انسان نیز نشان می‌دهد و فرصتی ارزشمند برای تقویت ارتباط با خداوند است.

وی افزود: حضور پرشور جوانان در مساجد، ظرفیت ارزشمندی برای تقویت سرمایه اجتماعی و معنوی جامعه به شمار می‌رود.

قائم‌مقام ستاد مرکزی اعتکاف کشورتصریح کرد: اعتکاف نباید صرفاً به برنامه‌های اجرایی و تأمین نیاز‌های اولیه معتکفان محدود شود، بلکه باید با شناسایی مسائل و نیاز‌های جوانان، برای ارتقای محتوای فرهنگی و تربیتی این مراسم برنامه‌ریزی کرد.