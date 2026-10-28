استاندار خوزستان با تاکید بر رفع موانع کسب‌وکار، تسهیل فرآیند‌های مالیاتی و گسترش بهره‌مندی صاحبان مشاغل از معافیت‌ها و تسهیلات قانونی، گفت: بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، مالیات ۵۵۹ هزار و ۲۷۲ پرونده از مجموع پرونده‌های مشاغل مشمول در استان، معادل ۷۴.۸۵ درصد، صفر تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده با محوریت‌بخشی به حمایت از اصناف و فعالان اقتصادی، بر پیگیری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و اداره کل امور مالیاتی استان برای رفع موانع کسب‌وکار، تسهیل فرآیندهای مالیاتی و گسترش بهره‌مندی صاحبان مشاغل از معافیت‌ها و تسهیلات قانونی تأکید کرد و اظهار داشت: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، مالیات ۵۵۹ هزار و ۲۷۲ پرونده از مجموع پرونده‌های مشاغل مشمول در استان، معادل ۷۴.۸۵ درصد، صفر تعیین شده است.

وی با بیان اینکه حمایت از فعالان اقتصادی مستلزم تسهیل امور اداری و کاهش موانع فعالیت آنان است، افزود: دستگاه‌های اجرایی و مجموعه امور مالیاتی استان باید با تعامل و هماهنگی بیشتر، زمینه بهره‌مندی مؤدیان از تسهیلات قانونی را فراهم کنند و در مسیر انجام تکالیف مالیاتی، از تحمیل هزینه‌ها و مراجعات غیرضروری جلوگیری شود.

استاندار خوزستان با اشاره به افزایش بیش از سه‌برابری حدنصاب بهره‌مندی از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم بیان کرد: این تغییر امکان استفاده شمار بیشتری از صاحبان مشاغل از تعیین سیستمی مالیات و تسهیلات پیش‌بینی‌شده را فراهم کرده است و ضروری است ظرفیت‌های قانونی به‌گونه‌ای اطلاع‌رسانی شود که فعالان اقتصادی بتوانند از مزایای آن آگاه شوند.

موالی‌زاده با تأکید بر ضرورت پیگیری مسائل و مطالبات اصناف در سطح اجرایی استان گفت: هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و اداره کل امور مالیاتی باید به بهبود فرآیندهای اداری، تسهیل ارائه خدمات و رفع مشکلات مؤدیان منجر شود. در این مسیر، شناسایی موانع موجود و تقویت ارتباط مستقیم با صاحبان مشاغل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی اطلاع‌رسانی هدفمند را یکی از الزامات بهره‌مندی مؤدیان از تسهیلات مالیاتی دانست و بر استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی برای آگاه‌سازی صاحبان مشاغل تأکید کرد.

استاندار خوزستان همچنین برپایی میزهای خدمت در بازارها و مراکز تجمع اصناف را اقدامی مؤثر برای پاسخ‌گویی مستقیم به پرسش‌های فعالان اقتصادی، تشریح شرایط استفاده از تسهیلات قانونی و کاهش مشکلات ناشی از ناآگاهی نسبت به فرآیندهای مالیاتی عنوان کرد.

وی با اشاره به آغاز بارگذاری فرم تبصره ماده ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۴۰۴ گفت: این فرآیند به‌تدریج تا نیمه آبان‌ماه تکمیل خواهد شد و اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره نحوه استفاده از این ظرفیت قانونی می‌تواند به تسهیل امور مالیاتی صاحبان مشاغل کمک کند.

موالی‌زاده در پایان، حمایت از اصناف و فعالان اقتصادی را از محورهای مهم تقویت فضای کسب‌وکار استان دانست و بر استمرار تعامل دستگاه‌های اجرایی با اداره کل امور مالیاتی خوزستان برای پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی، تسهیل امور اداری و فراهم‌سازی زمینه رونق فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد.