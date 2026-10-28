استاندار مازندران از آغاز فعالیت فاز نخست بیمارستان امام خمینی (ره) تنکابن و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی بخش تخصصی جراحی قلب باز و تأمین تجهیزات پیشرفته پزشکی جهت ارتقای سطح خدمات درمانی در غرب استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، استاندار مازندران، در جریان بازدید میدانی از بیمارستان امام خمینی (ره) تنکابن، با اشاره به تحقق وعده پیشین خود در کنار رئیس دانشگاه علوم پزشکی و نماینده مردم منطقه، از آغاز رسمی فعالیت‌های این مرکز خبر داد. وی با ابراز رضایت از کیفیت ارائه خدمات و واکنش مثبت بیماران، روند جاری را مایه خرسندی دانست.

مهدی یونسی رستمی، با اشاره به ضرورت تکمیل فاز دوم بیمارستان، بر اهمیت ایجاد یک قطب تخصصی برای غرب استان تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: با وجود شرایط دشوار جنگی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های هوایی و زمینی، پیگیری‌های لازم برای توسعه خدمات درمانی و به‌ویژه راه‌اندازی بخش جراحی قلب باز در جریان است.

استاندار مازندران در ادامه افزود: تأمین تجهیزات پیشرفته‌ای نظیر دستگاه‌های آنژیوگرافی و‌ام‌آر‌آی (MRI) از الزامات اصلی است. اگرچه تهیه این تجهیزات از کشور‌های ثالث با دشواری‌های جدی همراه است، اما با همکاری نمایندگان مجلس و دانشگاه علوم پزشکی، تمام تلاش خود را برای تأمین این امکانات، چه از داخل کشور و چه از طریق مسیر‌های جایگزین، به کار خواهیم بست.

یونسی رستمی در پایان تأکید کرد که هدف نهایی، جلوگیری از جابجایی بیماران به سایر نقاط و فراهم کردن امکان بهره‌مندی از خدمات درمانی پیشرفته در خود منطقه است تا مردم غرب استان از خدمات تخصصی در نزدیکی محل سکونت خود بهره‌مند شوند.