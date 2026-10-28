به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام و‌المسلمین علی لطیفی رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در نخستین گردهمایی دبیران کارگروه‌های استانی توسعه آموزش عمومی قرآن کشور با اشاره به اهداف آموزش عمومی قرآن ناظر بر محیط‌های آموزشی و مدارس، تحول در روند آموزش را از جمله اولویت‌های این سازمان دانست و گفت: سیر تحولی با این هدف که دانش‌آموزان انس بیشتری با قرآن پیدا کنند در حال طی شدن است.

وی ادامه داد: در راستای این امر در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، گفت‌و‌گو‌هایی صورت گرفته است و یکی از نکاتی که در این جلسات به آن پرداخته شده است، تأمل و درنگی است که باید به شکل جامع در مورد تبیین اهداف آموزش قرآن داشته باشیم.

لطیفی تصریح کرد: وقتی انس با قرآن ایجاد شود ناخودآگاه قرآن‌آموز نسبت برای خواندن نیز اشتیاق پیدا خواهد کرد و این خواندن روزانه خود منتج به درک آیات می‌شود، وقتی ما برای این فضا و ساحت طرح‌ها و ساز و کار‌هایی را ترسیم می‌کنیم، این امر تا چه اندازه می‌تواند در شکل‌گیری انس با قرآن مساعدت کند؟

لطیفی تسهیل جریان آموزش قرآن را یکی دیگر از چشم‌انداز‌های این سازمان در طراحی و تدوین کتب درسی قرآن دانست و گفت: این امر به عنوان یک اولویت در امر آموزش قرآن به ویژه در پایه اول ابتدایی در نظر گرفته شد و نتیجه اینکه به جای آنکه از همان ابتدا به دنبال آموزش روخوانی قرآن به نوآموزان باشیم، تلاش کردیم تا با استفاده از طراحی‌هایی جذاب و استفاده از برخی تمهیدات مؤثر، ابتدا زمینه را برای رغبت هر چه بیشتر محصلان این پایه به سمت قرآن فراهم کنیم.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به اینکه در این سیر تحولی باید گذشته مورد بررسی قرار گیرد، تأکید کرد: اگر شکست‌ها را مورد توجه قرار ندهیم و نسبت به آنها در مسیر تغییراتی که در نظر داریم بی‌توجه باشیم، مجدد این سیر به شکست منجر خواهد شد.

لطیفی تأکید کرد: یکی از اهداف سند راهبردی توسعه آموزش عمومی قرآن، ارتقای جایگاه درس قرآن در مدرسه است که در این راستا ساز و کار‌هایی به منظور تحقق تدریجی این امر، اصلاحات ساختاری و محتوایی در جریان آموزش قرآن صورت گرفت که بخشی از این اقدامات ستادی است و از جمله اجرای طرح اتقان یکی از آنهاست، با این وجود نزدیک به ۳۰ اقدام از ۵۲ اقدام سند، ارتباط مستقیم با نظام آموزش و پرورش دارد که امیدواریم در امر اعتلای فرهنگ قرآنی کار‌های مؤثری صورت گیرد.

وی به پایش اجرایی‌سازی سند در داخل و خارج از نظام آموزش و پرورش اشاره کرد و در پایان گفت: بازطراحی دروس قرآن متوسطه از جمله اقداماتی است که پای در آن گذاشته‌ایم و اصلاح کتاب به شکل اساسی در امر ساختاری نیز در همین راستاست؛ پیش‌بینی شده است بازطراحی کل دوره تا پایان سال جاری تمام شود و در حال حاضر اصلاحات و بازطراحی پایه هفتم متوسطه به انجام رسیده است.