مدیرکل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر گفت: پیکر مطهر ۶ شهید گمنام روز ۱۶ آبان از طریق فرودگاه بین‌المللی بوشهر وارد استان شده و مورد استقبال مردم شهیدپرور و ولایت‌مدار استان قرار خواهند گرفت.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سرهنگ پاسدار رضا حیدرپور در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برای برنامه‌ریزی در تشییع و تدفین شهدای گمنام اظهار کرد: رسم هر ساله و مصادف با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، امسال نیز میزبان پیکر‌های مطهر شهدای عزیز گمنام هستیم.

وی از میزبانی بوشهر از پیکر‌های مطهر ۶ شهید گمنام خبر داد و افزود: از این تعداد، ۵ پیکر در استان می‌ماند و در نقاطی که مشخص شده دفن می‌شوند و یک پیکر مطهر هم به صورت امانی در اختیار ما قرار می‌گیرد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر با اشاره ۱۲ درخواست برای میزبانی و دفن شهدای گمنام در نقاط مختلف استان، افزود: در جمع‌بندی به ۵ نقطه رسیدیم و این ۵ نقطه را در سال گذشته اعلام کردیم و این نقاط در زمان حاضر یادمان‌هایشان در حال ساخت و ساز است و بعضی از این یادمان‌ها در مرحله ۷۰ درصد و بعضی در مرحله ۲۰ تا ۳۰ درصد قرار دارند.

وی ادامه داد: از این ۵ شهید عزیز، یک شهید مربوط به شهرستان بوشهر روستای دویره است، یک شهید مربوط به شهرستان دشتی روستای درویشی است، یک شهید عزیز مربوط به شهرستان کنگان روستای پرک، یک شهید عزیز مربوط به شهرستان جم روستای بابا مبارکی و یک شهید دیگر هم مربوط به شهرستان دشتستان روستای زیارت است.

سرهنگ حیدرپور با بیان اینکه با حضور این شهدا، تعداد شهدای گمنام در سطح استان به ۱۸۴ شهید می‌رسد، عنوان کرد: ۸۸ نقطه یادمان شهدای گمنام در استان بوشهر وجود دارد که از این نقاط ۷۸ یادمان الان تکمیل است و مورد بهره‌برداری و استفاده مردم عزیز ما در سراسر استان قرار گرفته است و بقیه نقاط نیز بین ۳۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که ان‌شاءالله طبق برنامه‌ریزی تا پایان سال تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

وی سه برنامه محوری و مهم را در سطح مرکز استان بوشهر برای تشییع شش شهید گمنام را برشمرد و بیان کرد: روز استقبال ان‌شاءالله روز ۱۶ آبان پیش‌بینی شده و رأس ساعت ۹ صبح در فرودگاه بین‌المللی بوشهر با حضور مسئولان و مردم ولایت‌مدار بوشهر برگزار خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر به مراسم شب وداع با شهدا پرداخت و تصریح کرد: در شب شهادت بی‌بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) ان‌شاءالله همه پیکر‌های مطهر شهدا به مرکز استان انتقال داده خواهد شد و در میدان امام بوشهر مراسم شب وداع را در خدمت این عزیزان خواهیم بود.

سرهنگ حیدرپور با اشاره به برنامه‌ریزی مراسم روز تشییع شهدای گمنام تصریح کرد: مراسم روز تشییع ان‌شاءالله روز جمعه ۲۲ آبان و مصادف با سالروز شهادت از بسیج مرکزی رأس ساعت ۹ صبح شروع خواهد شد و تا مصلای جمعه ادامه می‌یابد.