شازند؛ گنجینه هفتهزارساله تاریخ و طبیعت بکر استان مرکزی
شهرستان شازند با بهرهمندی از ۱۳۰ اثر تاریخی، فرهنگی و طبیعی ثبتشده در فهرست آثار ملی، یکی از قطبهای مهم گردشگری در استان مرکزی به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
شهرستان شازند با دارا بودن گنجینهای هفتهزار و ۵۰۰ ساله از تاریخ و چشماندازهای طبیعی بکر، از نقاط شاخص گردشگری در استان مرکزی است.
این شهرستان با دارا بودن ۱۳۰ اثر ثبتشده در فهرست آثار ملی کشور، تنوع بینظیری از جاذبهها را در اختیار گردشگران قرار میدهد؛ از جمله درختان کهنسال چنار در روستای «تکیه» تا سرابهای روان و مناظر طبیعی خیرهکننده که از ویژگیهای برجسته این منطقه محسوب میشوند.