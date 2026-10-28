شازند؛ گنجینه هفت‌هزارساله تاریخ و طبیعت بکر استان مرکزی

شهرستان شازند با بهره‌مندی از ۱۳۰ اثر تاریخی، فرهنگی و طبیعی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی، یکی از قطب‌های مهم گردشگری در استان مرکزی به شمار می‌رود.