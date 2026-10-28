رئیس پارک های ملی خجیر و سرخه‌ حصار از مشاهده و ثبت یک گله قوچ و میش در جریان گشت و پایش مأموران اجرایی در پارک ملی سرخه حصار خبر داد و بر تداوم گشت های حفاظتی، به ویژه در فصل جفت گیری حیات‌ وحش، تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امامعلی یگان زاده با اعلام این خبر گفت: مأموران اجرایی این اداره در جریان گشت و پایش میدانی در محدوده پارک ملی سرخه‌ حصار، موفق به مشاهده و ثبت یک گله قوچ و میش شدند.

وی افزود: با توجه به حساسیت فصل جفت گیری گونه‌ هایی همچون قوچ و میش و کل و بز وحشی، گشت‌ های میدانی و پایش مستمر زیستگاه ها با هدف حفاظت از حیات وحش، بررسی وضعیت گونه های جانوری و پیشگیری از تهدیدهای احتمالی با جدیت ادامه دارد.

یگان زاده افزود: ثبت مشاهدات میدانی و مستندسازی حضور گونه‌ های جانوری، اطلاعات ارزشمندی برای ارزیابی وضع جمعیت حیات وحش، بررسی شرایط زیستگاهی و برنامه‌ ریزی اقدامات حفاظتی فراهم می‌کند.

رئیس پارک های ملی خجیر و سرخه حصار بیان داشت: حفاظت از زیستگاه ها و صیانت از گونه‌ های جانوری از اولویت‌ های این اداره است و گشت‌ ها و پایش های مستمر با هدف حفظ تنوع زیستی و حراست از سرمایه های طبیعی پارک ملی سرخه حصار ادامه خواهد داشت.