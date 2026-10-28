رزمایش پدافند غیرعامل با شعار «پدافند غیرعامل، پشتوانه امنیت پایدار» در بخش لاجان شهرستان پیرانشهر و با حضور همه‌جانبه دستگاه‌های دولتی، نظامی و انتظامی این بخش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رزمایش پدافند غیرعامل با شعار «پدافند غیرعامل، پشتوانه امنیت پایدار» در بخش لاجان شهرستان پیرانشهر و با حضور همه‌جانبه دستگاه‌های دولتی، نظامی و انتظامی این بخش برگزار شد.

لقمان خسرو پور فرماندار پیرانشهر، هدف از برگزاری این رزمایش را ارزیابی میزان آمادگی و سرعت واکنش دستگاه‌های اجرایی در شرایط اضطراری دانست و افزود: این تمرین هماهنگی و هم‌افزایی بین‌بخشی میان نهاد‌های دولتی، نظامی و انتظامی و شناسایی نقاط قوت و ضعف در مدیریت بحران در مواقع احتمالی بحران و ارتقای سطح آگاهی و توانمندی نیرو‌های عملیاتی در حوزه پدافند غیرعامل همچنین ایجاد آمادگی لازم برای حفاظت از زیرساخت‌ها و تأسیسات حیاتی منطقه می‌باشد.

معاون‌هماهنگ‌کننده سپاه پیرانشهر در حاشیه این رزمایش با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل ادامه داد: امروز ثابت شد که دستگاه‌های مختلف بخش لاجان با هماهنگی کامل و آمادگی بالا می‌توانند در برابر تهدیدات و بحران‌های احتمالی واکنش سریع و مؤثر داشته باشند. پدافند غیرعامل یعنی آمادگی قبل از وقوع بحران و این رزمایش گامی مهم در راستای تحقق این هدف است.»

سرهنگ احمدی همکاری و تعامل میان نهاد‌های دولتی، نظامی و انتظامی را در بخش لاجان ستودنی دانست و تصریح کرد: این رزمایش نشان داد که همه دستگاه‌ها با آمادگی کامل در خدمت مردم و امنیت منطقه هستند.»

در این رویداد؛ رزمایش عملیاتی مقابله با تهدیدات و مدیریت بحران توسط یگان‌های حاضر اجرا و مورد ارزیابی قرار گرفت.