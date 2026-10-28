به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی درگردهمایی مددکاران ترویجی استان بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مددکاران ترویجی و مشارکت جوامع محلی برای اجرای موفق الگوی کشت و مدیریت بهینه منابع آب تأکید کرد.

بیتا احمدیان در گردهمایی مددکاران ترویجی بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی، با اشاره به نقش کلیدی این نیرو‌ها در انتقال یافته‌های تحقیقاتی به مزارع و باغات، اظهار داشت: هدف اصلی، پیوند دادن دانش کارشناسان و آخرین دستاورد‌های پژوهشی به بخش تولید است تا از طریق ارتقای بهره‌وری، عملکرد محصولات کشاورزی بهبود یابد.

وی با اشاره به شکاف موجود میان تعداد بهره‌برداران و مروجین دولتی، افزود: با توجه به وجود حدود سه هزار و دویست بهره‌بردار در استان و حضور تنها ۲۱۰ مروج دولتی، استفاده از توان مددکاران ترویجی و نیرو‌های داوطلب برای پوشش حداکثری خدمات در سطح روستا‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با تأکید بر اهمیت اجرای الگوی کشت، تصریح کرد: الگوی کشت باید متناسب با شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های هر منطقه تبیین شود و مددکاران ترویجی با ارائه توصیه‌های فنی، نقش اصلی را در تحقق این هدف و مدیریت کشت پاییزه ایفا می‌کنند.

احمدیان با اشاره به اجرای طرح ملی مزارع الگویی در استان، افزود: این طرح از امسال به مدت ۳سال با هدف اجرای کلیه برنامه‌های اموزشی ترویجی در مزارع الگویی به منظوراصلاح الگوی کشت وانتقال اخرین یافته‌های تحقیقاتی وتوصیه‌های فنی به کشاورزان و حرکت به سمت کشاورزی پایدار اجرا میگردد که مددکاران ترویجی به عنوان بازوان اجرایی، مسئولیت استمرار و نهادینه‌سازی این الگو‌ها را بر عهده دارند.