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مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی درگردهمایی مددکاران ترویجی استان بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت مددکاران ترویجی و مشارکت جوامع محلی برای اجرای موفق الگوی کشت و مدیریت بهینه منابع آب تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی درگردهمایی مددکاران ترویجی استان بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت مددکاران ترویجی و مشارکت جوامع محلی برای اجرای موفق الگوی کشت و مدیریت بهینه منابع آب تأکید کرد.
بیتا احمدیان در گردهمایی مددکاران ترویجی بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی، با اشاره به نقش کلیدی این نیروها در انتقال یافتههای تحقیقاتی به مزارع و باغات، اظهار داشت: هدف اصلی، پیوند دادن دانش کارشناسان و آخرین دستاوردهای پژوهشی به بخش تولید است تا از طریق ارتقای بهرهوری، عملکرد محصولات کشاورزی بهبود یابد.
وی با اشاره به شکاف موجود میان تعداد بهرهبرداران و مروجین دولتی، افزود: با توجه به وجود حدود سه هزار و دویست بهرهبردار در استان و حضور تنها ۲۱۰ مروج دولتی، استفاده از توان مددکاران ترویجی و نیروهای داوطلب برای پوشش حداکثری خدمات در سطح روستاها ضرورتی اجتنابناپذیر است.
مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با تأکید بر اهمیت اجرای الگوی کشت، تصریح کرد: الگوی کشت باید متناسب با شرایط اقلیمی و ظرفیتهای هر منطقه تبیین شود و مددکاران ترویجی با ارائه توصیههای فنی، نقش اصلی را در تحقق این هدف و مدیریت کشت پاییزه ایفا میکنند.
احمدیان با اشاره به اجرای طرح ملی مزارع الگویی در استان، افزود: این طرح از امسال به مدت ۳سال با هدف اجرای کلیه برنامههای اموزشی ترویجی در مزارع الگویی به منظوراصلاح الگوی کشت وانتقال اخرین یافتههای تحقیقاتی وتوصیههای فنی به کشاورزان و حرکت به سمت کشاورزی پایدار اجرا میگردد که مددکاران ترویجی به عنوان بازوان اجرایی، مسئولیت استمرار و نهادینهسازی این الگوها را بر عهده دارند.