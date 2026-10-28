به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، عشق، موسیقی و طنز، این روز‌ها در قالب نمایش «عشق چوبی» روی صحنه سقز جان گرفته است.

این نمایش به نویسندگی و کارگردانی علیرضا اسماعیلی، با حضور ۲۴ بازیگر، داستان پنج مسافر و مجسمه‌ای چوبی را روایت می‌کند.

سفری نمایشی برای جست‌وجوی معنای عشق حقیقی.

«عشق چوبی» که نخستین نمایش مجلس تقلید زنانه در استان کردستان عنوان شده پس از یازده روز اجرا و استقبال مخاطبان، برای چند روز دیگر تمدید شده و در سالن پلاتوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سقز میزبان علاقه‌مندان تئاتر است.