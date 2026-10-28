مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش از پیگیری راه‌اندازی یک اَبَرسامانه در حوزه فعالیت‌های قرآنی خبر داد و ابراز امیدواری کرد این طرح با پیگیری مسئولان و همراهی مجموعه‌های مرتبط، در آینده نزدیک به نتیجه برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فردین یاوری در گردهمایی دبیران کارگروه‌های توسعه آموزش عمومی قرآن استان‌های سراسر کشور، با اشاره به اهمیت پشتیبانی از برنامه‌های قرآنی گفت: فعالیت در حوزه قرآن، علاوه بر یک وظیفه دینی، مسئولیتی حرفه‌ای و کارشناسی است و همه بخش‌های مرتبط باید برای تحقق اهداف این حوزه، همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه اجرای برنامه‌های فرهنگی و قرآنی بدون فراهم‌بودن مقدمات و امکانات موردنیاز با دشواری روبه‌رو می‌شود، افزود: مبانی فکری و ارزشی برای اجرای برنامه‌ها ضروری است، اما به‌تنهایی کفایت نمی‌کند و هر برنامه ارزشمندی برای تحقق در عمل، به ابزار، منابع و امکانات متناسب نیاز دارد.

یاوری با اشاره به ارکان اصلی آموزش عمومی قرآن گفت: محتوا، معلم، برنامه آموزشی و انگیزه تربیتی از مؤلفه‌های اساسی این حوزه هستند که در کنار فضا، تجهیزات، فناوری و منابع مالی کافی می‌توانند زمینه اجرای مؤثرتر برنامه‌های قرآنی را فراهم کنند.

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش ادامه داد: هدف از تأمین امکانات و پشتیبانی مناسب این است که مجریان برنامه‌های قرآنی بتوانند بدون دغدغه‌های جانبی، بر مأموریت اصلی خود تمرکز کنند و فعالیت‌ها را در مسیر تحقق اهداف پیش ببرند.

وی با تشریح مأموریت کارگروه تخصصی پشتیبانی و توسعه فناوری کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور اظهار کرد: برنامه‌ریزی، انجام مطالعات کارشناسی، هماهنگی و پیگیری اقدامات مرتبط با تحقق سند توسعه آموزش عمومی قرآن از جمله وظایف این کارگروه است.

یاوری افزود: این کارگروه در حوزه‌هایی مانند منابع مالی، فضا، تجهیزات، رسانه و فضای مجازی مسئولیت دارد و تلاش می‌کند بستر‌ها و امکانات موردنیاز برای اجرای برنامه‌های قرآنی را با دقت و سرعت بیشتری فراهم کند.

دبیر کارگروه پشتیبانی و توسعه فناوری کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور با تاکید بر اهمیت راهبرد‌های چهارم و پنجم سند توسعه آموزش عمومی قرآن، بر ضرورت ارتقای فرایند تأمین و تخصیص منابع مالی و فراهم‌کردن زیرساخت‌های موردنیاز فعالیت‌های فرهنگی تاکید کرد.

وی با اشاره به نقش معاونان برنامه‌ریزی و توسعه منابع استان‌ها در پیشبرد برنامه‌های قرآنی گفت: لازم است ارتباط کارگروه‌های استانی با معاونان برنامه‌ریزی و توسعه منابع تقویت شود و مطالبات بر اساس ظرفیت‌ها، نیاز‌ها و شرایط بومی هر استان، به‌صورت دقیق و برنامه‌محور دنبال شود.

یاوری ادامه داد: ارتباط مستمر میان استان‌ها و کارگروه کشوری کمک می‌کند مسائل و نیاز‌های مناطق مختلف به‌درستی شناسایی شود، مطالبات استانی در سطح ملی پیگیری شود و نتایج این پیگیری‌ها برای رفع نیاز‌های استان‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تحقق برنامه‌های آموزش عمومی قرآن به مشارکت دستگاه‌های مختلف نیاز دارد، افزود: در فرایند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی باید سهم وزارت آموزش‌وپرورش و همچنین ظرفیت و سهم سایر دستگاه‌های مسئول در تأمین منابع موردنیاز پیگیری شود؛ چراکه پیشبرد این برنامه‌ها در سطح ملی و استانی، بدون همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط دشوار خواهد بود.

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش بر نقش مؤثر مدیران کل استان‌ها و معاونان توسعه منابع در پیگیری نیاز‌های اجرایی برنامه‌های قرآنی تأکید کرد.

یاوری شناسایی و آسیب‌شناسی ظرفیت‌های موجود در استان‌ها را از دیگر محور‌های فعالیت کارگروه‌های پشتیبانی و توسعه فناوری دانست و گفت: شناخت امکانات، توانمندی‌ها و نیاز‌های هر استان می‌تواند به برنامه‌ریزی دقیق‌تر و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های موجود کمک کند.

وی با تاکید بر ضرورت هماهنگی میان مجموعه‌های تخصصی افزود: همکاری میان بخش‌های مختلف باید بر اساس برنامه‌ای مشخص، منسجم و قابل ارزیابی انجام شود تا امکان سنجش میزان پیشرفت، شناسایی فاصله با اهداف تعیین‌شده و اصلاح مسیر اجرایی فراهم شود.

یاوری با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی و همکاری همه بخش‌های مسئول خاطرنشان کرد: تأمین منابع و زیرساخت‌های موردنیاز، پیگیری مطالبات استان‌ها، استفاده از ظرفیت‌های موجود و ارزیابی مستمر برنامه‌ها می‌تواند به اجرای مؤثرتر سیاست‌ها و تحقق اهداف آموزش عمومی قرآن در کشور کمک کند.