به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در راستای توسعه و ترویج فرهنگ ورزش همگانی و تقدیر از فعالان حوزه ورزش، همایش ورزشکاران، مربیان، رؤسا و اعضای هیئت‌های ورزشی و پیشکسوتان ورزش شهرستان جویم در زمین چمن مجموعه ورزشی شهدای این شهرستان برگزار شد.

رژه گروه‌های ورزشی، اجرای نمایش و حرکات ورزشی، سخنرانی، مسابقات حضوری، اهدای جوایز به تماشاگران و تقدیر از پیشکسوتان و قهرمانان ورزش از برنامه‌های این مراسم بود.