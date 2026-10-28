به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، حجت جباری گفت: این پرندگان با سردشدن هوا، مناطق شمالی را به سمت عرصه‌های جنوبی ترک می‌کنند و آذربایجان غربی به علت قرارگرفتن در مسیر مهاجرت پرندگان، هر سال شاهد افزایش حضور پرندگان مهاجر است.

وی افزود:تالاب‌های شهرستان نقده از جمله درگه سنگی، شورگول حسنلو، سولدوز، درنا و طالقان و همچنین تالاب کانی برازان در مهاباد از وضعیت مساعدی برخوردارند و پذیرای انواع گونه‌های پرندگان مهاجرهستند.