به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام و‌المسلمین علی تقی‌زاده رئیس سازمان دارالقرآن‌الکریم با حضور در نخستین گردهمایی دبیران کارگروه‌های استانی توسعه آموزش عمومی کشور، اقتضائات و شرایط جدید حاکم بر جوامع را عامل اصلی تغییر رویکرد در نظام آموزشی به ویژه آموزش قرآن دانست و گفت: مختصات جدیدی را شاهد هستیم؛ عصر و زمانه تغییر کرده است و نو به نو نیز دچار تحول می‌شود و لذا باید با توجه به این سیر تحولی به دنبال طراحی‌های نو و قوی و کارآمد باشیم.

وی ادامه داد: رهبر شهید در نخستین سالروز رحلت امام راحل در سخنانی نقل به این مضمون ایراد فرمودند که کاری که امام امت در عصر حاضر انجام داد، کاری فراتر از همه اقداماتی است که پیامبران به غیر از پیامبران اولوالعزم موفق به انجام آن شدند. جریانی مقدس که به برکت انقلاب اسلامی شکل گرفته است، تداوم یافته و اینک به عنوان میراثی گرانبها برای ما به یادگار مانده است.

رئیس سازمان دارالقرآن‌الکریم حیات طیبه بر پایه قرآن و آموزه‌های کلام وحی را به عنوان ماهیت این جریان مقدس و ارزشی بیان کرد و گفت: گستره تأثیرپذیری چنین آموزه‌ای و زیست مبتنی بر آن تا به آنجاست که به طور مثال در جریان طوفان‌الاقصی شاهد هستیم که حدود ۴۰۰ رزمنده جبهه مقاومت در تحقق این عملیات، حافظ قرآن بوده‌اند. این امر به آن معناست که آموزه‌های قرآنی توانسته است دل و جرئتی به رزمندگان اسلام داده و آنها را در مقابل دشمنان دلیر کند.

تقی‌زاده تصریح کرد: وقتی قرآن می‌تواند در بروز حوادثی اینچنینی و آنچه اکنون با آن مواجه هستیم میدان‌داری کند و حتی رهبر شهید در آخرین دیدار خود با جامعه قرآنی ساعاتی به موضوع آیه ۱۳۹ سوره مبارکه آل عمران یعنی «وَلا تَهِنوا وَلا تَحزَنوا وَأَنتُمُ الأَعلَونَ إِن کُنتُم مُؤمِنینَ» لذا توصیه می‌شود که در عرصه آموزش عمومی قرآن بتوان به نحوی هدفمند آحاد مردم را از چنین رهنمود‌هایی آگاه کرد.

رئیس سازمان دارالقرآن‌الکریم افزود: گاه این تصور به وجود می‌آید که قرآن و مواجهه با آن، تنها برای قشر خاصی از جامعه است در حالی که با نگاهی به آنچه رهبر شهید گفتند، شاهد هستیم که ایشان حتی به ارائه محتوای قرآنی به مخاطب جاهل، مخاطب مخالف و مخاطب معاند نیز توجه داشتند و بر لزوم ارائه بسته‌هایی متناسب با نوع نگرش و ایدئولوژی و جهان‌بینی آنها توجه داشتند.

دبیر ستاد ملی تدبر در قرآن کریم تأکید کرد: همچنان استفاده از ابزار‌های نوین و پدیده‌های نوظهور در امر آموزش عمومی قرآن یک امر اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود. باید تلاش شود که کار‌های ابتدایی در زمینه فهم معانی کلام خداوند صورت گیرد؛ حفظ بسیار مهم است، اما باید در ارتباط با مخاطب عمومی، قالب و محتوای مؤثر را در دو موضوع یعنی حفظ و فهم قرآن مورد توجه قرار داد.

تقی‌زاده با اشاره به اینکه استفاده از شیوه‌های نوین در امر آموزش قرآن و اشتیاق مخاطب برای جذب به برنامه‌های قرآنی اکنون در قالب برنامه «محفل ستاره‌ها» اتفاق افتاده است و لذا با اتکا به قالب‌های منسوخ و شیوه‌های گذشته شاید نتوان در این امر، چندان توفیقی داشت..

وی در پایان با اشاره به شکل‌گیری جریان تولید محتوا براساس شیوه‌های نوین گفت: تاکنون ۵۰ کتاب برای اقشار مختلف در امر آموزش عمومی قرآن تولید کردیم و همکاری‌های خوبی با کمیسیون شکل گرفته است و همچنان باید بر جریان رسانه و گفتمان‌سازی تأکید کرد.