سرپرست آبفا بندر امام خمینی استان خوزستان گفت: یک دستگاه پمپ ۶ اینچ با توان ۱۵ کیلووات در تأسیسات ۷۰۰ دستگاه این شهر با هدف افزایش ظرفیت پمپاژ و ارتقای آمادگی برای مدیریت آب‌های سطحی در زمان بارندگی نصب و راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد رحیمی اظهار کرد: در راستای افزایش آمادگی تأسیسات آبفا برای مواجهه با شرایط بارندگی یک دستگاه پمپ جدید در تأسیسات ۷۰۰ دستگاه این شهر نصب و وارد مدار بهره‌برداری شد.

وی افزود: این اقدام با هدف افزایش ظرفیت تخلیه و تقویت توان پمپاژ تأسیسات انجام شده است و می‌تواند در جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی و کاهش مشکلات ناشی از آب‌گرفتگی در زمان بارندگی مؤثر باشد.

رحیمی با اشاره به ضرورت آمادگی تأسیسات پیش از وقوع بارش‌ها تصریح کرد: نیرو‌های عملیاتی آبفا با توجه به هشدار‌های هواشناسی و ضرورت آمادگی برای شرایط جوی، عملیات نصب و راه‌اندازی پمپ را انجام دادند تا ظرفیت پمپاژ تأسیسات برای مدیریت شرایط بارندگی تقویت شود.

سرپرست آبفا بندرامام خمینی همچنین ورود زباله و اجسام جامد به شبکه فاضلاب را از عوامل اختلال در عملکرد پمپ‌ها عنوان کرد و گفت: ورود موادی مانند پلاستیک، پارچه و سایر اجسام نامتعارف به شبکه می‌تواند موجب گرفتگی و آسیب به تجهیزات پمپاژ و اختلال در انتقال فاضلاب شود.

وی از شهروندان خواست از ورود زباله و مواد جامد به شبکه فاضلاب خودداری کنند و در حفظ، نگهداری زیرساخت‌های شهری مشارکت داشته باشند.

رحیمی تأکید کرد: شبکه و منهول‌های فاضلاب محل دفع زباله نیستند و رعایت این موضوع به‌ویژه در زمان بارندگی نقش مهمی در پیشگیری از گرفتگی شبکه، آسیب به پمپ‌ها و پس‌زدگی فاضلاب دارد.

وی در پایان بیان داشت: صیانت از شبکه فاضلاب و تجهیزات تأسیساتی در کنار اقدامات فنی و عملیاتی آبفا مستلزم همکاری شهروندان و رعایت اصول صحیح دفع پسماند است.