در هفتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار آذربایجان غربی آخرین وضعیت واردات؛ تأمین و توزیع کالا‌های اساسی از جمله برنج، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، کنجاله سویا، ذرت، انواع حبوبات و برخی از کالا‌های اساسی دیگر مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

برنامه ریزی برای تامین و توزیع کالا‌های اساسی، کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار در آذربایجان غربی

برنامه ریزی برای تامین و توزیع کالا‌های اساسی، کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هفتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان آذربایجان غربی به ریاست مهندس دهقان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور دکتر خیرخواه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت؛ معاون دادستانی و مدیرکل تعزیرات حکومتی؛ گمرک؛ کار و دیگر مدیران کل عضو کارگروه و مدیران ارشد دستگاه‌های نظارتی برگزار شد.

در این جلسه، آخرین وضعیت واردات؛ تأمین و توزیع کالا‌های اساسی از جمله برنج، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، کنجاله سویا، ذرت، انواع حبوبات و برخی از کالا‌های اساسی دیگر مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

درجریان این جلسه، نمایندگان سازمان جهادکشاورزی، صمت؛ کاروتعزیرات و اتحادیه خواربارفروشان غله؛ دامپزشکی گزارش‌های تفصیلی خود را از اقدامات، وضعیت ذخیره سازی و روند توزیع کالا‌های اساسی و پایش بازار ارائه کردند.

در این نشست در خصوص کالا‌هایی از جمله شکر؛ لاستیک؛ روغن موتور و همچنین صنایع مبلمان و ذخایر کالا‌های اساسی بررسی و در خصوص تشدید نظارت‌ها تاکید شد.