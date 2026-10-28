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در هفتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار آذربایجان غربی آخرین وضعیت واردات؛ تأمین و توزیع کالاهای اساسی از جمله برنج، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، کنجاله سویا، ذرت، انواع حبوبات و برخی از کالاهای اساسی دیگر مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هفتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان آذربایجان غربی به ریاست مهندس دهقان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور دکتر خیرخواه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت؛ معاون دادستانی و مدیرکل تعزیرات حکومتی؛ گمرک؛ کار و دیگر مدیران کل عضو کارگروه و مدیران ارشد دستگاههای نظارتی برگزار شد.
در این جلسه، آخرین وضعیت واردات؛ تأمین و توزیع کالاهای اساسی از جمله برنج، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، کنجاله سویا، ذرت، انواع حبوبات و برخی از کالاهای اساسی دیگر مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
درجریان این جلسه، نمایندگان سازمان جهادکشاورزی، صمت؛ کاروتعزیرات و اتحادیه خواربارفروشان غله؛ دامپزشکی گزارشهای تفصیلی خود را از اقدامات، وضعیت ذخیره سازی و روند توزیع کالاهای اساسی و پایش بازار ارائه کردند.
در این نشست در خصوص کالاهایی از جمله شکر؛ لاستیک؛ روغن موتور و همچنین صنایع مبلمان و ذخایر کالاهای اساسی بررسی و در خصوص تشدید نظارتها تاکید شد.