به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،فرمانده یگان امداد شهر کرمان ، از اجرای عملیات نظارتی و بازرسی گسترده در شهر کرمان خبر داد و گفت: در یک ماه گذشته، ۵۸۹ دستگاه موتورسیکلت و ۳۳۰ دستگاه خودرو که فاقد استانداردهای ایمنی لازم یا قوانین تردد را نقض می‌کردند، در شهر کرمان توقیف شدند.

سرهنگ حسین خانی ضمن اشاره به تلاش‌های مستمر برای مقابله با جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی، از دستگیری سارقین موتورسیکلت و کشف ۱۲ دستگاه موتورسیکلت سرقتی خبر داد و افزود: در راستای حفظ آرامش شهروندان، علاوه بر اقدامات حفاظتی، عملیات مقابله با عوامل مخل نظم از جمله معتادان نیز با دقت بالا دنبال می‌شود.

فرمانده یگان امداد شهر کرمان با اشاره به توقیف ۸ دستگاه موتور واکشی افزود: در یک ماه گذشته شهر کرمان شاهد عملیات های پرقدرت یگان امداد بود و تجهیزات و وسایل نقلیه‌ای که امنیت شهروندان را به خطر می‌انداختند، از مدار خارج شدند و این طرح همچنان ادامه دارد.