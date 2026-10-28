به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، رییس دانشگاه شهرکرد گفت: این کنتور‌های هوشمند، با توجه به بحران افت سطح آب‌های زیرزمینی و ضرورت کنترل برداشت آب، قابلیت اندازه‌گیری دقیق دبی و حجم آب برداشتی، قرائت از راه دور و پایش لحظه‌ای مصرف را دارا می‌باشند.

کریمی افزود: نصب این تجهیزات علاوه برمدیریت برداشت آب از هدررفت آب جلوگیری می‌کند و امکان برنامه‌ریزی دقیق برای مصارف شرب، تحقیقاتی، گلخانه‌ای و شناسایی نشتی‌های احتمالی را فراهم می‌سازد.

اجرای این طرح گامی مؤثر در تحقق اهداف مدیریت سبز دانشگاه و حرکت به سمت پایداری منابع آبی است.